Colpo Rimini fuori casa. Pro Patria ko a domicilio

Nella gara più complicata, in casa della prima della classe, e tra mille difficoltà, senza un allenatore e con la trasferta a rischio fino all’ultimo minuto, la Primavera del Rimini ottiene la prima vittoria in campionato. Basta il gol di Cellarosi nella ripresa, e una buona dose di sacrificio, ai biancorossi per condannare la Pro Patria alla prima sconfitta stagionale. La squadra di Piazzale del Popolo lascia così l’ultimo posto in classifica e raggiunge Arzignano Valchiampo e Lumezzane a quota quattro lasciandosi alle spalle Carpi e Torres. Una bella iniezione di fiducia per i giovani biancorossi.

Rimini: Pirini, Di Pollina, Piermaria, Zammarchi, Domeniconi, Luzaic, Nava, Camiciottoli, Rubino (15′ st Cellarosi), Romualdi (36′ st Svietkin), De Campos (15′ st Mengoni). A disposizione: Dobrean, Bonetti, Magnani, Storniolo, Tana. Allenatore: Giannetta.

Primavera 3. Girone A (5ª giornata): Arzignano Valchiampo-Torres 4-0, Carrarese-Alcione Milano 0-0, Lumezzane-Carpi 1-1, Mantova-Pergolettese 2-0, Pro Patria-Rimini 0-1, Triestina-Virtus Verona 3-1.

Classifica: Pro Patria, Pergolettese 12; Alcione Milano 10; Virtus Verona, Carrarese 9; Mantova 8; Triestina 7; Lumezzane, Arzignano Valchiampo, Rimini 4; Carpi 3; Torres 1.