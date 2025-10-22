Acquista il giornale
Colpo Rimini fuori casa. Pro Patria ko a domicilio

Prima vittoria stagionale sul campo della capolista. Decisivo il gol di Cellarosi

di DONATELLA FILIPPI
22 ottobre 2025
Biancorossi al primo successo stagionale in casa della Pro Patria

Biancorossi al primo successo stagionale in casa della Pro Patria

Nella gara più complicata, in casa della prima della classe, e tra mille difficoltà, senza un allenatore e con la trasferta a rischio fino all’ultimo minuto, la Primavera del Rimini ottiene la prima vittoria in campionato. Basta il gol di Cellarosi nella ripresa, e una buona dose di sacrificio, ai biancorossi per condannare la Pro Patria alla prima sconfitta stagionale. La squadra di Piazzale del Popolo lascia così l’ultimo posto in classifica e raggiunge Arzignano Valchiampo e Lumezzane a quota quattro lasciandosi alle spalle Carpi e Torres. Una bella iniezione di fiducia per i giovani biancorossi.

Rimini: Pirini, Di Pollina, Piermaria, Zammarchi, Domeniconi, Luzaic, Nava, Camiciottoli, Rubino (15′ st Cellarosi), Romualdi (36′ st Svietkin), De Campos (15′ st Mengoni). A disposizione: Dobrean, Bonetti, Magnani, Storniolo, Tana. Allenatore: Giannetta.

Primavera 3. Girone A (5ª giornata): Arzignano Valchiampo-Torres 4-0, Carrarese-Alcione Milano 0-0, Lumezzane-Carpi 1-1, Mantova-Pergolettese 2-0, Pro Patria-Rimini 0-1, Triestina-Virtus Verona 3-1.

Classifica: Pro Patria, Pergolettese 12; Alcione Milano 10; Virtus Verona, Carrarese 9; Mantova 8; Triestina 7; Lumezzane, Arzignano Valchiampo, Rimini 4; Carpi 3; Torres 1.

