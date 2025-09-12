Colpo Sestese, arriva Burato. Mister Polloni ora ha più scelte: "Voglio partire nel modo giusto"

A pochi giorni dal fischio d’inizio del campionato di Eccellenza, la Sestese mette a segno un colpo importante per il proprio centrocampo. Si tratta di Andrea Burato, centrocampista classe 1990 con un’esperienza notevole alle spalle, che include trascorsi in Serie A con il Chievo e poi con svariate società di prestigio come Mantova, Treviso, Scandicci, San Donato Tavarnelle, Cuoiopelli e Mobilieri Ponsacco. L’arrivo di Burato, un rinforzo dalle elevate qualità tecniche, risponde all’esigenza di sostituire un’uscita precedente.

Il reparto di centrocampo della Sestese del tecnico Fabrizio Polloni, si arricchisce così di un elemento di grande esperienza che si unisce a Belli, Casati, Ciotola, Cirillo, Dianda, Gaffarelli, Robi, Safina e Zocco. Dopo le buone prestazione offerte nelle due gare di coppa Italia che hanno permesso la qualificazione al passaggio del turno, con questa new entry il tecnico rossoblù può ritenersi soddisfatto e partire in campionato con più ampia scelta.

Come mai il club la società ha deciso di apportare modifiche alla rosa?

"Avendo costruito la rosa su tanti giovani, avevamo bisogno di inserire elementi con maggiore esperienza. Con questo innesto e quello di Zocco e il ritorno di Cirillo, abbiamo dato più spessore al nostro centrocampo, anche in vista della prima gara di campionato, dato che non avremo a disposizione Biondi, Robi, Pisaniello, Casati e Dianda, che devono scontare delle squalifiche residue".

La sfida con il Real Forte Querceta, diventa subito un test importante?

"E’ una signora squadra con un allenatore nuovo che si è portato con se cinque ottimi giocatori dalla Pontremolese. Vogliamo partire col piede giusto per iniziare un’altra stagione di buon livello, cercando di smentire ancora una volta chi ci dava per spacciati. Al contrario abbiamo vinto la Coppa Italia e sfiorato la serie D".

Giovanni Puleri