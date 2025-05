Comacchiese 2015 avanza in Eccellenza: vittoria decisiva contro Santarcangelo

Dopo l’abbuffata di gioia di domenica con la vittoria casalinga sull’ostico Valsetta Lagaro (2-0 firmato Fregnani e Tavolieri), la Comacchiese 2015 replica nella semifinale dei playoff per approdare in Eccellenza superando il Santarcangelo in trasferta per 1-0, con una rete di Noschese nel finale. I padroni di casa arrivano dalla maratona dei supplementari con il Misano. A dispetto della fatica partono, però, meglio i riminesi che già al 1’ costringono Campi a intervenire in tuffo su colpo di testa di Fuchi, servito da Sorrentino. Al 12’ tremano ancora, gli ospiti: Zanni, su sviluppo da corner, da dentro l’area colpisce a botta sicura, ma trova solo l’esterno della rete. Ancora Young al 17’ con Fuchi che mette la palla in mezzo per Galassi, la cui conclusione si stampa sulla traversa. Al 43’ occasionissima per gli ospiti: mischia in area del Santarcangelo, Noschese di testa non trova lo specchio della porta, Marongiu arriva in scivolata per ribattere in rete, ma la conclusione è respinta sulla linea. Nella ripresa, meno vivace dei primi 45’, è la Comacchiese a farsi più pericolosa al 23’, quando con uno dei suoi soliti inserimenti Centonze costringe Hysa ad uscire per evitare guai peggiori. All’88’ arriva la rete: Noschese in pallonetto, nonostante la marcatura di due avversari, supera Hysa. Finisce in gloria per i lagunari, che domenica nella finale incontreranno la Bobbiese a Sasso Marconi.

Cinzia Boccaccini