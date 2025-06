Comacchiese 2015 festeggia la promozione con il Memorial Roberto Fogli

Si festeggia ancora in laguna per la vittoria dei play off da parte della Comacchiese 2015 e la conseguente promozione in Eccellenza. E sabato allo stadio Raibosola ci sarà, alle 18.30 con ritrovo alle 18, un’occasione speciale per continuare i festeggiamenti: la tradizionale partita di fine anno tra gli Ultras, che quest’anno si presenteranno col nome evocativo di Amici di Roberto, e Vecchie Glorie dei rossoblù.

La gara sarà dedicata per il secondo anno consecutivo, col secondo Memorial a lui intitolato, alla memoria di Roberto Fogli, tifoso lagunare molto legato alla squadra e alla dirigenza rossoblu, venuto a mancare a soli 51 anni a gennaio dello scorso anno. Sarà un momento di divertimento e di festa per dedicare il passaggio di categoria anche al caro Roberto.

La Comacchiese partecipa col patrocinio mettendo a disposizione campo, bar e ristorante e anche quest’anno non mancherà, inoltre, l’appoggio degli sponsor locali. Al termine dell’incontro sarà possibile fermarsi a mangiare al ristorante dove ci sarà un menu di carne o uno di pesce per venire incontro alle esigenze di tutti. Per prenotazioni: Massi 3450481460; Faraco 3495552431.