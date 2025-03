Comacchiese a Corticella per andare in fuga. Mesola col Valsanterno, Portuense col Masi

Il calendario favorisce la Comacchiese, che farà visita al Junior Corticella fanalino di coda in coabitazione con il Masi, mentre il Mesola, con cui divide la prima piazza in classifica, se la vedrà (a Pontelangorino) con il temibile Valsanterno. "All’andata perdemmo 2-1 – ricorda il direttore sportivo castellano Edoardo Biondi – ci teniamo a riscattare quel passo falso e tenere a bada la Comacchiese. A questo proposito ci tengo a sottolineare che se il campionato finisse oggi non salirebbe di categoria chi ha una migliore differenza reti (la Comacchiese ndr), ma si giocherebbe uno spareggio in campo neutro". Il Valsanterno sarà senza Bali, capocannoniere del campionato e autore di una delle reti dell’andata. "E’ un vantaggio, ma non basta. Dovremo fare attenzione e affidarci a Cantelli, Davo e Neffati, ma abbiamo altre frecce da sfruttare". La Centese aspetta sulla sponda del fiume per approfittare di eventuali passi falsi, ma dopo due pareggi consecutivi deve tornare a vincere. "Se vogliamo entrare nel vagone playoff – dice il direttore sportivo biancoceleste Fabio Pivanti – da qui alla fine dobbiamo sempre vincere. Ci attendono scontri diretti e un finale scoppiettante con la Comacchiese a Cento".

Al G&G Stadium è di scena il Monte San Pietro, formazione bolognese di centro classifica, reduce da un ko con il Petroniano nel derby. "Non sarà la stessa squadra che abbiamo strapazzato all’andata, arriverà con il dente avvelenato per un risultato negativo e vorrà riscattarsi a nostre spese". Derby salvezza a Portomaggiore. Sul campo in sintetico i rossoneri ricevono il Masi Torello Voghiera, che in settimana ha esonerato Mario Lega e operato la scelta interna con l’allenatore della juniores "Bubu Cappellari". Al suo fianco siederà il direttore generale Graziano Quarella: "Torno in panchina, spero porti fortuna, ne abbiamo bisogno. Siamo all’ultimo posto, serve una scossa. All’andata avevamo vinto 2-1, ma era un periodo felice per noi. Approfitto per ringraziare mister Lega del lavoro svolto". Nella Portuense torna in panchina Alessandro Baiesi, che ha scontato la squalifica; indisponibili inoltre Gaiani e Sovrani. "E’ una partita importante – sottolinea il segretario Marcello Rinaldi – ci arriviamo confortati dalla salvezza raggiunta con tre giornate di anticipo dalla Juniores Elite. Speriamo che la prima squadra ci regali altrettante belle soddisfazioni". Per quanto riguarda le altre ferraresi, tappa di montagna per la X Martiri, che sarà di scena a Gaggio Montano, con il Faro; il Consandolo ad Anzola con il Felsina, infine il Casumaro sarà a Trebbo di Reno.

Franco Vanini