Comacchiese, che fatica. Una vittoria col brivido

COMACCHIESE: Tiengo, Alberi, Biolcati, Cavalieri D’oro (71’ Centonze M.), Fantinuoli (84’ Grassi), Marcolini, Centonze K., Angelini, De Giorgi (60’ Tedeschi), Marongiu (88’ Folegatti), Bushi (64’ Neffati). A disp.: Fogli, Negri, Rizzo. Allenatore: Bresciani

FELSINA: Bertocchi, Magli, Donvito (65’ Grande A.), Satalino, Blandamura, Zironi, Dozzi (58’ Scarpati), Betti (82’ Caniato), Gentilini (65’ Zaccherini), Frau, Crisci (75’ Cardoni). A disp.: Farnè, Anania, Grande M., Trombini. Allenatore: Regno.

Arbitro: Fanucci, sez. Forlì

Marcatori: 58’ aut. Bertocchi

Note: ammoniti Cavalieri D’Oro e Satalino.

Seconda vittoria interna consecutiva per la Comacchiese, dopo una fase post sosta poco brillante e caratterizzata da sconfitte e pareggi. I lagunari hanno ragione del Felsina per 1-0 grazie a una punizione di Biolcati, ma non si è trattato di un facile successo, visto che negli ultimi minuti gli ospiti hanno colpito, col subentrato Zaccherini, una traversa che ha salvato il risultato per i padroni di casa.

Andando per ordine, gara non particolarmente brillante nel primo tempo che si vivacizza un po’ nella ripresa. Nella prima frazione di gioco si registrano, infatti, solo una conclusione di Frau dal limite al 36’, altissima sulla traversa; e mezzo brivido per la retroguardia di casa al 45’, quando Tiengo, sostituto di Farinelli, arriva un po’ incerto su una palla messa in mezzo all’area dagli ospiti, ci pensa poi la difesa a rinviare.

Al rientro dagli spogliatoi (49’) subito pericolosi gli uomini di Regno, con Frau che supera la difesa di casa in velocità e conclude con un diagonale insidioso fuori non di moltissimo.

Al 51’ punizione a 2 in area decretata dal signor Fanucci per retropassaggio a Tiengo preso con le mani dal portiere: Crisci tocca per Frau che colpisce la barriera, disposta sulla linea di porta. Ci prova, Crisci, dal limite al 54’, la palla è alta. Ma al minuto 59 arriva la punizione decisiva: batte Biolcati nei pressi del vertice sinistro dell’area di rigore ospite, palla indirizzata all’angolino, Bertocchi ci arriva, ma la sfera gli rimbalza sulla schiena e si infila alle sue spalle. La Comacchiese rischia nel finale con due buchi difensivi: all’81’ Scarpati è lanciato verso la porta, ma Tiengo lo anticipa, e all’ 83’, quando Zaccherini prende di sorpresa alle spalle la difesa avversaria e si invola in solitudine verso la porta, ma la sua battuta a colpo sicuro si stampa sulla traversa. Dopo 5’ di recupero, al Raibosola può partire la festa.

Cinzia Boccaccini