Comacchiese, che spreco. Il Mesola sta risalendo

Il weekend di Eccellenza ha riservato tre pareggi per le tre formazioni ferraresi inserite nel girone B. Andando in ordine cronologico, è stato il Sant’Agostino ad inaugurare il turno sabato pomeriggio con il pareggio per 1-1 sul campo del Medicina Fossatone.

Un risultato che i ramarri accolgono con favore, agguantato ad una ventina di minuti dal fischio finale dopo un arrembaggio durato tutto il secondo tempo, in virtù della superiorità numerica dovuta ad un’espulsione dei padroni di casa.

Al gol di Rimini nelle battute iniziali ha risposto Vanzini a ripresa inoltrata, una rete che ha riportato parzialmente il sorriso in casa biancoverde dopo il roboante ko per 1-5 con il Massa Lombarda.

Muove la classifica anche la Comacchiese, ma il pareggio interno nello scontro salvezza con il Pietracuta sa tanto di beffa, perché i lagunari si sono fatti rimontare negli ultimi minuti l’iniziale vantaggio firmato da El Shazly.

Proprio quando la truppa di mister Candeloro stava per assaporare i primi tre punti del suo campionato, ecco arrivare la doccia fredda del rigore siglato da Zannoni, che a due minuti dal 90’ impatta sull’1-1 una sfida salvezza in cui alla fine ne esce decisamente meglio il Pietracuta, soprattutto moralmente, mentre i lagunari restano in difficoltà.

E se due indizi fanno una prova, allora si può dire che il Mesola sia uscito dalla crisi, perché a Massa Lombarda i castellani fermano sullo 0-0 i padroni di casa che ne avevano appena rifilati cinque al Sant’Agostino.

E’ il secondo ‘clean sheet’ consecutivo per una squadra che sembra aver ritrovato la compattezza dei giorni migliori, e che mette in cascina un altro punticino importante in chiave salvezza.

Il prossimo sarà un fine settimana per cuori forti, col derby sabato tra Sant’Agostino e Comacchiese, che vede i ramarri partire sicuramente coi favori del pronostico, e la sfida salvezza tra Mesola ed Osteria Grande, aperta ad ogni tipo di risultato, dopo le ultime prestazioni dei castellani.

