Comacchiese col fanalino, Portuense in casa

Dopo due pareggi consecutivi con le prime della classe Osteria Grande e Solarolo, la Portuense cerca il ritorno alla vittoria. A Migliarino (ore 14.30) ci sarà la bolognese Monte San Pietro, formazione solida, che all’andata aveva strappato un pareggio nei minuti di recupero. Mister Mariani può sorridere, nella formazione rossonera l’infermeria si sta vuotando. Sono al rientro infatti capitan Melandri, capocannoniere con 20 gol, indisponibile da un mese a questa parte e l’assenza si è fatta sentire, il trequartista Orlandi e bomber Pierfederici, indisponibile il solo Formigoni. In casa anche il Consandolo, i rossoblù si sono leccati le ferite per la batosta rimediata a Osteria contro la capolista, anche se le attenuanti non mancano: "Ha meritato ma le abbiamo dato una mano – è l’analisi del presidente Luigi Maggi – mi sarebbe piaciuto giocare contro la corazzata bolognese con tutti gli effettivi".

Ad Argenta arriva la bolognese Trebbo, che ha castigato il Casumaro nel turno infrasettimanale. "Dobbiamo tornare a fare punti e tenere a distanza una possibile concorrente. All’andata avevamo vinto con un gol di Rimondi, che rientra proprio contro il Trebbo, speriamo sia di buon auspicio". Trasferta in casa dello Junior Corticella per il Mesola, una neo promossa ambiziosa. "E’ al debutto in categoria, ma è stata costruita per ben figurare, un po’ come noi – afferma il presidente castellano, Massimo Modena – Ho un bel ricordo della partita dell’andata, che vincemmo 2-1. E’ una squadra alla portata in condizioni normali, ma abbiamo la vocazione a complicarci la vita, come contro la Comacchiese mercoledì. Era una partita da pareggio, pur senza nulla togliere ai meriti dei lagunari, che hanno qualcosa in più di noi, squadra esperta e con diversi elementi che fanno la differenza". Il Mesola lamenta un solo assente, Lucci. Dopo l’amara sconfitta a Trebbo di Reno, il Casumaro torna a giocare al "Merighi", dove sarà di scena il Felsina, altra matricola.

"E’ una squadra costruita per arrivare ai play off – è la disamina della formazione avversaria di Manuel Nardiello, allenatore rossoblù – ha qualcosa in più di noi, che tanto per cambiare saremo rimaneggiati. Siamo scivolati nella fascia play out, servirà una prestazione tutta cuore e sostanza". Turno casalingo alla portata infine per la Comacchiese, che ospita il fanalino di coda Fossolo, che ha un piede e mezzo in Prima categoria.

Franco Vanini