Comacchiese, così non va. In vantaggio e 11 contro 10. Si fa riprendere nel finale

comacchiese

1

pietracuta

1

COMACCHIESE: Campi, Manfrini, Centonze, Gordini, Ferri, Felloni, Gherlinzoni (92’ Riberti), Taroni (64’ Ravaglia), Brito, Noschese (60’ Farinelli), El Shazly (68’ Montanari).

A disp.: Simoni, Grigatti, Mazzavillani, Lica, Bakalets.

Allenatore: Candeloro.

PIETRACUTA: Giardini, Fabbri (46’ Giocondi), Faeti (85’ Proverbio), Capicchioni, Pasolini, Cevoli, Lazzaro (61’ Mani), Sapori (85’ Pierini), Nunez, Zannoni, Giacopetti (75’ Bernardi).

A disp.: Amici, Matteoni, Valentini, Valli Casadei.

Allenatore: Cevoli

Arbitro: Palombo di Rimini

Marcatori: 30’ El Shazly (C); 88’ Zannoni (P) rig.

Note: ammoniti El Shazly e Faeti. Espulso Capicchioni per doppia ammonizione.

Se non riesci a fare bottino pieno neppure quando ri ritrovi in vantaggio di un gol e con l’uomo in più in casa tua, urge inevitabilmente qualche riflessione. E in casa lagunare ci sarà parecchio da riflettere dopo il pari con il Pietracuta, uno scontro per evitare l’ultima posizione in classifica tra due compagini in difficoltà, soprattutto sotto porta.

Poche le emozioni in avvio, con la paura di sbagliare a prendere il sopravvento.

Alla mezz’ora circa finalmente un lampo, un bel diagonale di El Shazly, che porta in vantaggio i rossoblù. I quali provano a sfruttare l’abbrivio positivo e l’uomo in più (espulsione di Capicchioni al 32’) e ci provano al 34’ con Brito che dal limite tenta un tiro a incrociare con palla fuori non di molto. Lo stesso Brito bissa un paio di minuti dopo, provocando i mugugni del pubblico di casa.

Al 37’ ancora El Shazly sotto porta tenta una conclusione respinta da Giardini. Dopo questi minuti di fiammata il match torna in equilibrio.

A inizio ripresa pericolo Comacchiese: da buona posizione nei pressi dell’area piccola Nunez mette alto. Al 54’ colpo di testa di Noschese sotto porta, la sfera esce non di molto.

Occasione per i locali al 74’ con un angolo di Ferri alzato sulla traversa da Giardini.

Qualche minuto dopo la Comacchiese potrebbe chiudere: Gherlinzoni parte sulla fascia, serve Brito che trova a centroarea Farinelli, ma il giovane spara addosso a Gardini.

All’88’ la beffa per i padroni di casa: tocco di mano in area di un difensore rossoblù e il rigore è inevitabile; Zannoni trasforma senza patemi.

Al 90’ Giardini riachia la papera su angolo, ma si salva. E nei minuti di recupero in una mischia furibonda i padroni di casa rischiano di capitolare salvati da Farinelli, che si riscatta respingendo sulla linea.

Cinzia Boccaccini