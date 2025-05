Comacchiese e Bobbiese si sfidano per la promozione in Eccellenza

Ultimo atto per la Comacchiese, che alle 16.30 sul campo neutro di Sasso Marconi affronterà la Bobbiese, formazione piacentina che ha vinto lo spareggio in semifinale col Campagnola. E’ l’ennesima impresa della Bobbiese di mister Bongiorni che nella semifinale playoff regionale regola 1-0 la Campagnola grazie a un gol di Erik Guglielmetti al 38’ del primo tempo e vola così alla finalissima regionale. Bobbiese che dunque sale ancora un gradino nella classifica dei ripescaggi con questa vittoria e quindi ormai vede davvero la possibile promozione in Eccellenza, come i lagunari, ormai certi del salto di categoria.

A Comacchio c’è il clima delle grandi attese: "Il ripescaggio è ufficioso – afferma capitan Kevin Centonze – vogliamo finire in bellezza. Veniamo da due vittorie consecutive, una più bella dell’altra, la terza potrebbe essere ancor più bella". Cosa sapete della Bobbiese? "A dire il vero ben poco, anche perché Bobbio è un paese al confine con la Liguria. Dalle nostre parti se ne sa ben poco". Mister Candeloro dovrebbe mandare in campo la stessa formazione che ha sbancato Sant’Arcangelo. Sicuro indisponibile sarà il jolly difensivo Fiorini, da valutare l’impiego di Gherlinzoni. "Sta meglio – dice Centonze al riguardo – il mister l’ha mandato in campo mercoledì nell’ultima mezz’ora, potrebbe anche concedere un minutaggio maggiore. Ad ogni modo siamo coperti in quel ruolo da Tavolieri, che dà ampie garanzie ed è in gran forma".

Attenzione a prendere sotto gamba la Bobbiese, che nel primo spareggio aveva eliminato in casa i parmensi del Futura Fornovo Medesano, vale a dire la squadra che aveva vinto a spese della Comacchiese la finale di coppa, ma con i lagunari penalizzati dall’arbitraggio, tanto da finire in nove. Bobbio è un borgo dei colli piacentini molto particolare, che si è sviluppato tutto intorno all’abbazia di San Colombano, uno dei più importanti monasteri benedettini. Rimane collegato al resto della Val Trebbia attraverso uno scenografico ponte, chiamato Ponte Gobbo o Ponte del Diavolo a causa di alcune leggende. Grazie al suo fascino, nel 2020 Bobbio è stato eletto "Borgo più bello d’Italia" ed è insignito anche della Bandiera arancione del Touring Club Italiano.

Comacchio non è da meno quanto a bellezze paesaggistiche, è la perla del Delta del Po, manca la supremazia sportiva. Ricordiamo che il successo nella finale regionale tuttavia, non porterà la squadra vincitrice immediatamente in Eccellenza. Servirà attendere la graduatoria dei ripescaggi, ma il vantaggio della posizione numero uno ai playoff sarà determinante. Anche se in via ufficiosa la Comacchiese, come pure la Bobbiese, hanno in tasca il pass per l’ambita categoria superiore.

