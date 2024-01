Comacchiese, esame derby per il riscatto

Da un derby all’altro per la Comacchiese: dopo quello con la Portuense, che ha espugnato il "Raibosola" con largo margine, i lagunari (ore 14.30) saranno di scena ad Argenta contro il Consandolo nell’inedita sfida tra rossoblù ferraresi. All’andata vinse la Comacchiese, all’epoca allenata da mister Guerriero, ora i lagunari sono guidati da Mauro Bresciani, che fino al derby con i rossoneri guidava con mano felice. Che torna sul poker al passivo: "In settimana – dice mister Bresciani – abbiamo analizzato gli errori commessi, senza fare drammi. Ad Argenta con il Consandolo andrà in campo una squadra affamata di punti, determinata a vincere il derby e riscattare la sconfitta con la Portuense". Rispetto all’anticipo di sabato la Comacchiese recupera Alberi e Rizzo sulla linea difensiva e Biolcati sull’esterno. Un solo assente ma importante per gli argentani, il difensore centrale e capitano Brandolini, espulso a Castelbolognese, nella gara persa di misura con lo Sparta. "Non meritavamo di perdere – ricorda il presidente Luigi Maggi – era una partita da pareggio. Su un campo molto pesante abbiamo incassato il solito gol da calcio piazzato, una delle nostre criticità".

Si attende un pubblico numeroso, l’impianto di via Napoli sarà ancora senza una tribuna, che sarà montata nelle prossime settimane, in modo da consentire di assistere alle partite interne del Consandolo in modo più confortevole. Riguardo l’impiantistica sportiva c’è una novità importante per la Portuense. La società rossonera ha annunciato che giocherà il girone di ritorno a Migliarino, per consentire i lavori di realizzazione dell’impianto in sintetico, ma dalla gara successiva. A Portomaggiore dovrebbe disputarsi anche la partita di coppa, con il Faenza, una partita secca, a turno unico. Oggi al "Bellini" è atteso il Fossolo, fanalino di coda del campionato, ma determinato a salvare la pelle. "E’ una partita insidiosa – sostiene Paolo Mariani, l’allenatore – Contro il Fossolo abbiamo tutto da perdere, in quanto se vinceremo avremo fatto il nostro dovere, se dovessimo perdere sarebbe un problema. La vittoria nel derby è solo un ricordo, conta solo il presente". In trasferta il Casumaro, che affronterà a Bologna sul sintetico la neo promossa Junior Corticella. "E’ uno scontro diretto per la salvezza – mette le mani avanti il direttore sportivo rossoblù, Marco Marani – vietato sottovalutare l’avversario". In trasferta infine anche il Mesola, che giocherà sul sintetico di Zola Predosa contro il Castenaso. Franco Vanini