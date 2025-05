Comacchiese guarda già al futuro: "Non vogliamo essere comparse"

"Esaltante, indimenticabile, entusiasmante", sono gli aggettivi scelti dal direttore generale della Comacchiese, Alessandro Farinelli, per descrivere la stagione appena terminata e la promozione in Eccellenza.

Domenica i rossoblù hanno vinto anche il terzo spareggio ai playoff e superato la resistenza della Bobbiese. Match winner Marongiu, ma la supremazia è apparsa netta fin dalle prime battute.

"Lo Young Sant’Arcangelo era più forte della Bobbiese, l’impresa è stata più difficile, si è giocato davanti a circa mille spettatori, il fattore campo si è fatto sentire. Poi ci sono i meriti della nostra squadra e la preparazione della partita da parte dell’allenatore".

Mister Candeloro resterà? "In settimana ci incontreremo: vogliamo capire se c’è la volontà da parte di entrambi di andare avanti assieme. I presupposti dovrebbero esserci, ma non si sa mai nel calcio".

A chi dedica la promozione in Eccellenza? "A Filippo Farinelli, un dirigente che era una colonna societaria, che purtroppo ci ha lasciato alcune settimane fa".

Dopo la sconfitta nella finale regionale di Coppa aveva pensato che la stagione fosse compromessa? "Eravamo tutti dispiaciuti, soprattutto per come avevamo perso: nel primo tempo eravamo tesi per l’importanza della posta in palio, nel secondo tempo ci eravamo ripresi, poi abbiamo subìto delle decisioni arbitrali che ci hanno penalizzato. Da quel momento il gruppo, che era già coeso, si è cementato ancor di più e ha fatto la differenza nella fase finale. Non era scontato, non era successo nei due anni precedenti".

La Comacchiese torna in Eccellenza dopo due anni, che cosa si sente di promettere ai tifosi? "Dopo tanta fatica, vogliamo restare a lungo in questa categoria.

Non vogliamo essere una comparsa. L’Eccellenza è una categoria congeniale alla nostra realtà, con il nuovo allenatore imposteremo la campagna acquisti. Cercheremo di confermare lo zoccolo duro e inserire giocatori funzionali alla categoria".

Dove intendete concentrare gli sforzi? "Viste le difficoltà a trovare la via del gol, ci serve un centravanti che abbia fisicità e abbia un bel potenziale in zona gol.

Quindi interverremo soprattutto in quel reparto ma non solo. Ad ogni modo è presto per affrontare il futuro della Comacchiese, la stagione è appena finita".

Franco Vanini