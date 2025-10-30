Comacchiese, i derby portano bene

comacchiese

1

Mesola

0

COMACCHIESE: Campi, Manfrini (34’ Riberti), Ferri, Gordini, Fiorini, Temporin, Mazzavillani (70’ Ravaglia), Montanari, El Shazly (83’ Bakalets), Brito, Centonze. A disp.: Simoni, Grigatti, Farinelli, Minieri, Draghetti, Taroni. Allenatore: Candeloro.

MESOLA: Calderoni, Valesani, Guariento (74’ Cavallari), Spano, Hoxha, Lucci, Alessio, Marangon (69’ Paganini), Rivas (Davo), Cantelli, Rako. A disp.: Guidi, Mazzocchi, Telloli, Mantovani. Allenatore: Cavallari

Arbitro: Di Rocco, sez. di Pescara.

Marcatori: 35’ Riberti.

Note: ammoniti per la Comacchiese El Shazly e Montanari; per il Mesola Marangon e Paganini.

Una settimana superlativa, quella della Comacchiese 2015, a cui il turno infrasettimanale, invece di togliere energie, fa bene a dispetto delle assenze. I lagunari si assicurano i due derby sentitissimi con Sant’Agostino prima e con il Mesola poi. Due vittorie pesanti, che tolgono i lagunari dalle ultimissime posizioni, perché sei punti in quattro giorni sono una boccata d’ossigeno non da poco in una classifica ancora abbastanza corta e dove la possibilità di recuperare c’è grazie ai tre punti. Il successo di resilienza ottenuto a Sant’Agostino in 9 contro 11 dà nuova linfa e nuova convinzione ai lagunari, che affrontano il Mesola con diverse assenze, ma anche con una differente convinzione. Le assenze, peraltro, sono anche dalla parte della squadra del comacchiese Cavallari, che non può neppure festeggiare al meglio il compleanno. Il suo Mesola perde, nonostante il possesso passa a proprio favore e qualche azione pericolosa, anche se Campi viene seriamente impegnato di fatto solo al 17’ su tiro di Rivas. Qualche buono spunto in attacco per i lagunari con Brito ed El Shazly, meglio gli ospiti sulle fasce, con Rako che mette in difficoltà Manfrini. Manfrini che al 34’ è costretto a uscire per infortunio e questo segna la svolta: viene retrocesso Centonze ed entra Riberti che dopo pochi secondi segna. Un lancio lungo viene toccato da Brito verso Riberti, Calderoni c’è e riesce a respingere, ma proprio addosso a Riberti che riesce a segnare. Nella ripresa parte bene la Comacchiese con qualche buono spunto di El Shazly, torna poi fuori il Mesola nella fase centrale del secondo tempo, ma nei 15’ finali solo lanci da una parte e dall’altra senza grossi rischi per i rossoblù, che riescono a fare bottino pieno tra il tripudio dei loro sempre presenti sostenitori.

c. b.