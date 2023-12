Comacchiese in risalita, Mesola non fa drammi

La Comacchiese targata Mauro Bresciani è una macchina da gol, ma anche sprecona. "Abbiamo vinto con merito – è l’analisi dell’allenatore lagunare – ma come al solito soffrendo. E dire che a Fontanelice abbiamo disputato il miglior primo tempo da quando sono a Comacchio. All’intervallo eravamo 2-1, con il loro gol generato da un rigore generoso, che ha riaperto la partita. Nella ripresa un infortunio difensivo ci ha costretti ad attaccare a testa bassa; abbiamo costruito tante opportunità, finché Marongiu ha trovato il gol partita". La classifica comincia a sorridere. "Abbiamo guadagnato qualcosa, recuperando i punti persi in casa con il Casumaro". Seconda sconfitta consecutiva per il Mesola, che ha capitolato nella tana della capolista Osteria Grande. "Abbiamo giocato contro un avversario di spessore, che ha dimostrato di non essere in testa alla classifica per caso – sostiene il presidente castellano, Massimo Modena – Siamo stati alla pari, se avessimo pareggiato non avremmo rubato niente. Abbiamo risentito dall’assenza di Tommaso Pittaluga, capitano e leader in campo e fuori, e di Mirontsev, entrambi in grande forma".

Cambia qualcosa per il campionato del suo Mesola? "No, avrei firmato per trovarmi al terzo posto a questo punto della stagione". Non ha steccato il Casumaro, che ha calato il poker a spese dell’Anzolavino ed è salito a centro classifica. Altra vittoria per il Consandolo, sia pure con il batticuore. "Abbiamo messo a segno il gol partita al 90’, il rischio che si corre quando non riesci a chiudere le partite – afferma Andrea Dirani, allenatore rossoblù – Nel primo quarto d’ora abbiamo dominato, realizzato un gol con Morona e sprecato altre opportunità favorevoli, poi abbiamo abbassato la guardia e il Fossolo ci ha punito. Nella ripresa abbiamo trovato il gol partita in extremis, ma i tre punti li abbiamo meritati". Il Consandolo è attivo sul mercato: dal Masi è arrivato l’attaccante Vallesani e c’è il ritorno di Tirotta; si cerca un portiere per tamponare la falla che si è aperta per l’infortunio di Lesi. Tanti giocatori in uscita nella Portuense: dopo Mahmoudi finito al San Pietro in Vincoli, lascia Vitali (San Maria Codifiume) e sono stati svincolati Scaglione e Laghi, che piace al Massa Lombarda, ma soprattutto al Sanpaimola. Portuense in caccia di un attaccante, il club non demorde su Cini. Dopo quattro vittorie consecutive domenica è arrivata la doccia fredda con la Valsanterno. "Abbiamo regalato i gol, abbiamo concesso situazioni su palle inattive su cui lavoriamo sempre in allenamento. Non cerco scuse, ci sono ancora 18 partite da giocare, dice mister Mariani".

Franco Vanini