Comacchiese promossa in Eccellenza: vittoria 1-0 sulla Bobbiese nei play off

COMACCHIESE: Campi, Centonze, Ferri, Angelini (88’ Vultaggio), Temporin, Minieri, Taroni, Fregnani, Tavolieri, Noschese, Marongiu (65’ Gherlinzoni). A disp.: Farinelli, Fiorini, Grassi, Manfrini, Felloni, Ferretti, Marinelli. Allenatore: Candeloro.

BOBBIESE: Cabrini, Cloralio (77’ Stanelli), Metti (77’ Marchi), Fagioli, Guglielmetti A., Campaore, Astorri (57’ Tessera, 88’ Livelli), Bongiorni, Pontolio (57’ Scabini), Imprezzabile, Guglielmetti K. A disp.: Beltrametti, Corbellini, Ferrigno. Allenatore: Bongiorni.

Arbitro: Romini di Ravenna.

Marcatori: 15’ Marongiu.

Note: ammoniti Tavolieri, Ferri, Fregnani, Astorri, Bongiorni e mister Candeloro. Espulsi nel recupero Scabini e Campaore.

E adesso si può dire e senza piu dubbi: la Comacchiese è promossa in Eccellenza. In una settimana trionfale batte 1-0 anche la Bobbiese, dopo Valsetta e Santarcangelo, nei play off di Promozione.

Come già per la finale di Coppa Italia, la cittadina lagunare si mobilita, nonostante la distanza e nonostante la notizia della probabile promozione in Eccellenza gia prima dell’incontro, e un gran numero di tifosi rossoblu raggiunge il campo neutro designato per l’occasione, lo stadio "Carbonchi" di Sasso Marconi, anche con un pullman messo a disposizione dal Comune, vista l’importanza dell’evento.

La Comacchiese parte spingendo di piu. Al quarto d’ora Marongiu inventa, dal limite si libera di un paio di avversari e fa partire un diagonale mirato nell’angolino che si insacca senza che Cabrini possa fare nulla. La reazione dei piacentini c’è, ma più nelle trame di gioco che con tiri pericolosi all’indirizzo della porta avversaria.

Al 29’ ci prova Astorri dal limite dopo una bella azione articolata dalla Bobbiese, ma spara alto. Al 45’ il maggior pericolo per i lagunari: difesa un po’ sbilanciata, ci riprova Astorri dal limite, respinge come può Campi, ma la sfera finisce a Pontolio, che da ottima posizione la spara sul palo con deviazione in angolo. Nei minuti di recupero un ispirato Marongiu, in area, ma pressato dai difensori avversari, preferisce smarcare il meglio posizionato Angelini, che chiude a botta sicura ma trova Cabrini sulla sua strada.

Al 54’ rischio enorme per la Comacchiese per una palla persa male sulla sinistra da Temporin, che pareva in controllo: ci pensa Campi a sbrimogliare la matassa sull’incursione di Guglielmetti. Al 68’ Imprezzabile dal vertice sinistro dell’area rossoblù fa partire una conclusione che esce alta non di moltissimo. Al 73’ occasionissima Comacchiese, con Noschese che serve l’accorrente Tavolieri, il cui tiro esce non di molto sopra l’incrocio dei pali.

Nel finale concitato due espulsioni per la Bobbiese che non cambiano il punteggio e l’andamento del match. Al fischio finale il tifo comacchiese, che ha cantato per tutta la gara, esplode di gioia e festeggia coi propri beniamini.

Cinzia Boccaccini