Comacchiese promossa: vittoria decisiva a Sant'Arcangelo con gol di Noschese

Vittoria che vale la promozione per i lagunari. La Comacchiese ha espugnato Sant’Arcangelo con un gol di Noschese nel finale, un guizzo a una manciata di minuti dal termine, con tiro che si insacca in rete. I rossoblù bissano il successo di coppa, con la differenza che poche settimane fa valeva come qualificazione alle semifinali, questa volta vale molto di più. Contro lo Young è stata una partita avvincente: "Si è giocato a grandi ritmi, siamo stati bravi a restare in partita – commenta il direttore generale Alessandro Farinelli – Sia noi che lo Young Sant’Arcangelo siamo andati vicini al vantaggio, quando sembrava una partita indirizzata ai calci di rigore, c’è stato lo spunto vincente di Noschese".

Si è giocato davanti a un migliaio di spettatori, la cittadina riminese ha risposto alla grande all’evento, solo una cinquantina i tifosi arrivati da Comacchio, molti meno di quelli che avevano assistito alla finale regionale di coppa, vuoi per l’orario, vuoi per la giornata feriale.

"Si è giocato in un impianto degno di categorie superiori, con un tifo romagnolo che si è fatto sentire. Sono sicuro che i nostri tifosi si faranno invece sentire domenica prossima". Dicevamo dell’importanza della vittoria a Sant’Arcangelo: "C’erano molte speranze di ripescaggio anche dopo la vittoria della finale playoff della domenica precedente scorsa, il successo a Sant’Arcangelo vale la sicurezza del salto di categoria. Ci sono tre posti a disposizione, la Comacchiese è al secondo posto in graduatoria, tuttavia potremmo arrivare anche primi se vinceremo l’ultima sfida, la finale playoff".

Si giocherà a Sasso Marconi contro la formazione piacentina Bobbiese, che a sua volta aveva vinto per 1-0 contro il Campagnola.

"Sappiamo che è arrivata seconda nel loro girone, come noi del resto, e che dispone di grandi potenzialità". Candeloro dovrà rinunciare al jolly difensivo Filippo Fiorini, ma dovrebbe avere a disposizione dall’inizio Gherlinzoni, utilizzato solo in uno spezzone di partita a Sant’Arcangelo.

Franco Vanini