Comacchiese sconfitta in Coppa Italia Promozione: polemiche sull'arbitraggio

COMACCHIESE: Campi, Centonze, Ferri, Gordini, Temporin, Fiorini, Taroni, Fregnani, Gherlinzoni, Noschese (87’ Elshazly), Marongiu (67’ Minieri). A disp.:Farinelli, Vultaggio, Angelini, Grassi, Bushi, Felloni, Manfrini. Allenatore: Candeloro.

FUTURA FORNOVO MEDESANO: Bolzoni, Zermani, Adorni, Possagno, Davighi, Bersanelli, Zeffirini (89’ Cavaglieri), Crescenzi (70’ Donelli), Cocchi, Bernardino, Benedini. Allenatore: Bottioni (Rizzielli squalificato).

Arbitro: Biandronni, sezione di Forlì

Marcatori: 79’ Cocchi.

Note: ammoniti Campi, Ferri, Pessagno, Bernardini. Espulsi: 67’ Fregnani, 72’ Taroni.

C’è metà Comacchio a seguire la Comacchiese per la finale di Coppa Italia di Promozione-Memorial Minetti. Del resto, era dal 2004 che in laguna non si viveva una tale emozione e i km di distanza per raggiungere il sintetico di Bergamini di San Felice sul Panaro non hanno spaventato nessuno, tanto più in virtù della bella giornata, quasi estiva. Ci ha pensato, però, il signor Biandronni, il direttore di gara tutt’altro che impeccabile, a rovinare la bella festa dei tanti tifosi rossoblu, con un arbitraggio che ha lasciato non poche perplessità: due espulsioni non proprio limpide e due rigori negati, che sono apparsi abbastanza netti. Primo tempo in cui si fanno vedere di più i parmensi, anche se fino al rigore nel recupero del primo tempo, Campi non ha granché da fare. Anche se la Futura Medesano mette fuori di poco per ben due volte con Cocchi al 20’, quando si viene a trovare da solo davanti a Campi, e al 33’, quando da angolo sul palo opposto mette a lato di pochissimo. Per la Comacchiese al 35’ è Fiorini a sfiorare la rete. Poi nel recupero il rigore procurato da Campi su Pessagno, ma l’estremo difensore rossoblu si fa perdonare parlando il penalty, per il tripudio dei lagunari. La ripresa comincia con una super occasione della Comacchiese (47’): Gherlinzoni fa filtrare per Noschese, che in diagonale colpisce l’esterno della rete, dando l’impressione del gol. Poi comincia lo show dell’arbitro, che nel giro di 5’ commina due espulsioni alla Comacchiese. E un minuto prima della rete di Cocchi nega un rigore apparso solare su Gherlinzoni. Sull’azione dalla parte opposta arriva la rete di Cocchi, che taglia le gambe ai rossoblu, che con grande generosità provano a cercare il pari anche in nove. E nei minuti ri recupero ci va vicino con Centonze, che aveva poco prima relcmato anche un secondo rigore. Finisce con la vittoria e la premiazione del Medesano, ma la vittoria morale va ai tifosi della Comacchiese che hanno ringraziato i loro giocatori a fine gara, premiati dal sindaco Negri e dall’assessore Mari.

Cinzia Boccaccini