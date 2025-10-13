Comacchiese sfortunata, tradita da una deviazione

Mezzolara 1

Comacchiese 0

MEZZOLARA: Cipriani, Musiani, Monaco, Morisi, Chmangui (18’ st Aloisi), Derjai, Ganzaroli, Molossi (1’ st Dalmonte), Salonia (13’ st Nisi), Fabretti (35’ st Bernardi), Battisti (45’ st Bilali). All.: Zecchi.

COMACCHIESE: Campi, Felloni, Ferri, Gordini, Temporin (7’ st Manfrini), Minieri, Centonze, Taroni (30’ st Farinelli), Britos Dos Santos (9’ st Mazzavillani), Gherlinzoni, Elshazly (9’ st Montanari, 44’ st Riberti). All.: Candeloro.

Arbitro: Izzo di Faenza.

Rete: 42’ st Derjai (M).

Note: ammoniti: Salonia (M), Felloni (C), Montanari (C). espulso Palmieri (M, vice allenatore) al 27’ st

MEZZOLARA SOFFRE, spreca, rischia grosso, ma alla fine strappa tre punti pesantissimi contro una Comacchiese che ha interpretato la partita con attenzione e cinismo, rendendo la vita complicata ai padroni di casa fino all’ultimo respiro. Il Mezzolara spinge e al 23’ nasce una bella chance: Ganzaroli crossa ancora dalla destra, Battisti anticipa di petto il difensore ma non riesce a dare forza, la palla arriva sul secondo palo a Campi che intercetta ma non conclude con decisione. Al 33’ combinazione rapida nello stretto, con Battisti che scarica su Derjai e il filtrante a premiare l’inserimento di Fabretti: piattone a giro deviato in extremis da un difendente. Sul finale di primo tempo, però, tornano a farsi vedere gli ospiti. Al 45’ Molossi perde una palla sanguinosa sulla trequarti, Gherlinzoni serve subito in verticale Centonze che calcia di sinistro a botta sicura, trovando una parata strepitosa di Cipriani. La ripresa riparte col Mezzolara subito aggressivo. Al 3’ Musiani sfonda sulla destra, entra in area e serve in mezzo un pallone teso che Fabretti sfiora sul primo palo, Campi è reattivo e devia sul fondo. Ancora Campi al 26’ salva su Dalmonte. Quando il pari pare ormai scritto, al 42’ Derjai calcia da fuori in maniera non trascendentale, ma una deviazione inganna Campi.