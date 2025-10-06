Comacchiese, solo un pari. Col Solarolo deve rincorrere

comacchiese

1

solarolo

1

COMACCHIESE: Campi, Felloni (46’ Bottini), Ferri, Gordini, Temporin, Minieri, Centonze, Taroni, Brito, Gherlinzoni, Elshazly. A disp.: Simoni, Montanari, Ravaglia, Manfrini, Draghetti, Mazzavillani, Riberti, Noschese. Allenatore: Candeloro.

SOLAROLO: Lusa, Mengozzi, Gabrielli, Campomori, Malo, Nastese, Piancastelli, Costa, Chiarini (81’ Dal Monte), Fernandi (89’ Magri), Andreoli (73’ Santucci). A disp.: Zannoni, Vallicelli, Menicucci, Nardi, De Marco, Longo. Allenatore: Evangelisti.

Arbitro: Zorzon di Trieste

Marcatori: 24’ Andreoli (S); 57’ Bottini (C).

Note: ammoniti Gabrielli e Costa

La fatica a fare gol, i rischi corsi spesso dietro e l’imprecisione nei passaggi sono le principali difficoltà su cui si dovrà concentrare la Comacchiese per migliorare la sua stagione e la sua classifica. Col Solarolo, squadra alla portata, con un solo punto sopra i rossoblù in classifica, i lagunari agguantano il pari, ma solo su calcio piazzato e lasciando l’impressione che ci sia ancora molto lavoro da fare.

La prima occasione è di marca rossoblù al 9’, quando Brito, sfruttando un passaggio di Ferri dalla sinistra, spara alto dal limite da posizione centralissima. Al 20’ ancora Brito ci prova in diagonale, ma la conclusione è debole ed è facile preda di Lusa.

Pasticcio in area lagunare al 24’: la difesa si fa trovare impreparata lasciando andare al tiro da posizione favorevole, con respinta di Campi, sia Chiarini che Fernandi, che reclamano anche un rigore, ma l’arbitro assegna il corner sul quale un’altra mezza dormita porta prima alla traversa di Chiarini, poi alla rete di Andreoli in mischia.

Alla mezz’ora occasionissima per la Comacchiese per pervenire al pari, con Centonze che rubata palla sulla trequarti, si invola in solitaria verso Lusa, ma, una volta davanti al portiere avversario, gli tira addosso. Al 52’ i padroni di casa rischiano il tracollo: in contropiede, con difesa totalmente sbilanciata, Malo è fermato solo da Campi e perché gli tira addosso.

Dopo essersi salvati, i rossoblù trovano il pari. Al 57’ Brito si procura una punizione dal limite, che un chirurgico Bottini infila in rete per un pareggio tutto sommato meritato.

Al 60’ ancora pericolosissimi gli ospiti con un diagonale di Chiarini fuori di poco. Poi si assiste a frequenti cambiamenti di fronte, ma i portieri non sono più seriamente impegnati e si arriva al fischio finale senza farsi male. Per come è arrivato, il punto non dispiace in casa lagunare, ma qualche mugugno a fine gara allo stadio Raibosola si è avvertito.

Cinzia Boccaccini