Comacchiese spreca, passa il Casumaro

comacchiese

1

casumaro

2

COMACCHIESE: Farinelli, Fantinuoli (20’st Angelini), Rizzo, De Angelis, Alberi, Folegatti, Biolcati (43’st Bushi), Neffati (39’st De Giorgi), Tedeschi, Marongiu, Centonze Kevin (22’st Fantini). A disp. Tiengo, Grassi, Cavalieri d’Oro, Marcolini. All. Bresciani.

CASUMARO: Saccenti, Testoni, Kla (13’st Faggioli), Barbieri, Benini, Farina, Franceschini, Minarelli, Nicoli (32’st Lazzarin), Vinci, Bini (32’st Daniel). A disp. Guernelli, Cresta, Borsari, Ginesi, Rimondi. All. Testa.

Arbitro: Alberani di Ravenna.

Marcatori: 6’pt Nicoli, 17’pt Tedeschi, 23’st Barbieri.

Note: ammonito Barbieri. Neffati al 7’st ha sbagliato un rigore.

Colpaccio del Casumaro, che espugna il "Raibosola" grazie a una partita accorta e agli errori dei padroni di casa, che hanno sprecato alcune facili occasioni, colpito una traversa e sbagliato un rigore. Il Casumaro parte forte, già al 5’ Minarelli semina avversari e impegna Farinelli con un bel tiro a giro sul secondo palo, il portiere si rifugia in calcio d’angolo. Dal corner arriva il vantaggio: Nicoli è dimenticato sul secondo palo, splendido tiro di controbalzo di prima intenzione che si insacca nell’angolo lontano.

Il vantaggio dura poco, alla prima opportunità i comacchiesi ristabiliscono l’equilibrio. Biolcati dialoga con Marongiu, suggerimento per il meglio piazzato Tedeschi, che fulmina Saccenti con un diagonale rasoterra imprendibile. Al 22’ ospiti pericolosi con Franceschini: su una palla vagante in area lascia partire un tiro violento che colpisce il palo esterno. Dieci minuti più tardi Minarelli lavora un buon pallone sulla fascia, cross sul secondo palo dove arriva in lieve ritardo all’appuntamento con il gol Benini. Ancora il capitano sugli scudi al 40’, si inserisce con i tempi giusti ma strozza il tiro davanti al portiere. In avvio di ripresa, al 7’ frittata di Benini, in area tergiversa e si fa soffiare palla da Tedeschi, steso al momento del tiro: rigore. Sul dischetto va lo specialista Neffati, tiro rasoterra alla destra del portiere, Saccenti intuisce e para. Al 23’ il Casumaro segna il gol partita, porta la firma di Barbieri, una punizione dalla media distanza deviata dalla barriera che spiazza Farinelli. Al 30’ prodezza balistica di Marongiu, che dal dischetto di centrocampo vede il portiere fuori dai pali e tenta il pallonetto, che si schianta sulla traversa. Al 47’ il nuovo entrato Angelini ha la chance per pareggiare, davanti al portiere calcia debolmente.

Franco Vanini