Comacchiese sprecona, la Centese risale

In una giornata avara di buone notizie, sorride soprattutto il Mesola, che sul campo neutro di Pontelangorino cala il tris a spese del Trebbo. I tre punti raccolti sui bolognesi permettono di portare il vantaggio a 2 punti sul Valsetta Lagaro e a 4 sulla Comacchiese. "Abbiamo meritato i tre punti – afferma il direttore sportivo castellano Edoardo Biondi – abbiamo sofferto un po’ solo dopo il nostro primo gol, quando il Trebbo ha tentato la reazione". Da sottolineare il gol di Davo e la doppietta di Cantelli, che continua a segnare con regolarità. "E’ rimasto fuori tutta la scorsa stagione e la prima parte di quest’anno, da quanto è tornato sta facendo la differenza. Abbiamo sempre avuto fiducia nelle sue qualità, abbiamo avuto pazienza e adesso ci sta ripagando". Siete tornati dominatori del campionato: è una fuga per la vittoria? "Come non lo era prima, non lo è nemmeno adesso. E’ ancora lunga la strada, in questo campionato non c’è niente di scontato". Fino a due settimane fa era in testa, ora ha perso contatto dalla vetta, la Comacchiese si sta mangiando le mani per questo inaspettato calo di rendimento, due sconfitte in altrettante partite. "Siamo delusi – dice il difensore lagunare Leonardo Ferri – Dopo un periodo fantastico e vittorie consecutive, siamo incappati in due battute d’arresto. Con il Masi Torello Voghiera avevamo dominato in lungo e in largo, a Monte San Pietro non abbiamo scuse, i bolognesi arrivavano sempre prima di noi su ogni pallone ed erano più determinati". Il pareggio di Gherlinzoni, il nono gol stagionale, aveva illuso la truppa di Candeloro. "Abbiamo avuto una bella reazione d’orgoglio all’inizio del secondo tempo, a 5’ dalla fine abbiamo preso gol. Il rimpianto maggiore è l’approccio del primo tempo".

Chi non si ferma è la Centese, che contro il Petroniano centra la terza vittoria consecutiva e aggancia il Bentivoglio in classifica. "E’ una vittoria che ci ha dato buone indicazioni – sostiene Ciro Di Ruocco, l’allenatore – contro una squadra tosta. Il Petroniano nel secondo tempo ci ha messo in difficoltà, ma abbiamo saputo resistere e portare a casa i tre punti". Con il gol di domenica Pirreca sale a 11 gol nella classifica marcatori. Dopo la vittoria a Comacchio, il Masi Torello Voghiera è tornato ad annaspare in fondo alla classifica. "Abbiamo espresso una pessima prestazione – ammette il presidente Claudio Ferioli – siamo stati in partita solo nel primo tempo. Dispiace l’espulsione ingiusta di Parmeggiani al 37’ del primo tempo e il terzo gol viziato da fuorigioco".

Franco Vanini