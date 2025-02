Comacchiese, una chance per il sorpasso

La Comacchiese oggi può superare il Mesola vincendo. I lagunari saranno di scena a Casumaro, un brutto cliente, soprattutto in questo periodo, dopo la vittoria in rimonta nel recupero di mercoledì con il Valsanterno. Un successo che in pratica taglia fuori gli imolesi dalla lotta per la promozione e indirettamente aiuta le due battistrada del Delta del Po, Mesola e Comacchiese. Gli ospiti saranno senza Filippo Fiorini, il grande acquisto del mercato invernale, mentre i padroni di casa dovranno rinunciare a Slimani, uno dei giocatori più in forma, ma torna a disposizione Correggiari. "Il Casumaro è una squadra scomoda, in salute, proviene da una lunga serie di risultati positivi – afferma Kevin Centonze, il capitano della formazione lagunare – Anche noi stiamo bene, arriviamo al derby con due vittorie consecutive, raccolte rispettivamente sul Bentivoglio e sul Faro". Cosa è cambiato nel Casumaro, che da brutto anatroccolo si è trasformato in cigno? "L’allenatore Sergio Rambaldi. L’ho avuto a Sant’Agostino, so cosa può dare, l’impatto sui giocatori. Lavora molto sulla fase atletica, infatti molte partite sono state vinte negli ultimi minuti".

Le altre ferraresi lottano per la sopravvivenza. Ad Argenta il Consandolo punta a interrompere la serie di tre sconfitte consecutive, anche se sarà difficile contro il Bentivoglio grandi firme. "E’ una squadra forte, scorbutica – evidenzia il presidente rossoblù Luigi Maggi – con giocatori importanti come Fiorentini e Mezzetti, che hanno frequentato categorie superiori. All’andata avevamo giocato alla pari fino al 94’, quando subimmo il gol partita su una disattenzione difensiva. Nell’ultima partita ha fatto valere la legge del più forte a Masi Torello, vincendo 3-0 e permettendosi anche il lusso di sbagliare un calcio di rigore. Noi veniamo da una sconfitta di misura, peraltro immeritata, ma se non fai gol non ti puoi lamentare". Dirani recupera il centravanti Colino, deve rinunciare però allo squalificato Gentili.

In casa anche la Portuense, che giocherà la sfida salvezza con la X Martiri nel nuovo impianto in sintetico, campo di gara che aveva portato bene con l’Atletico Castenaso, male ai ragazzi di mister Bolognesi, che avevano perso il recupero con il Casumaro. Chiudiamo con il Masi Torello Voghiera, che sa la vedrà a Trebbo di Reno con una diretta concorrente. "Inizia la serie degli scontri diretti – dice il dg Quarella – se vogliamo salvarci dobbiamo fare punti anche in trasferta. All’andata avevamo perso malamente con il Trebbo, ma da allora ne è passata di acqua sotto i ponti".

Franco Vanini