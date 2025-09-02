Comacchiese, una prima da dimenticare. Cavalieri: "Nessuna ambulanza, errore nostro"

Giornata difficile per la Comacchiese, quella di domenica, la prima di campionato, da tutti i punti di vista. Si tornava in Eccellenza dopo tre anni, un salto di categoria che a Comacchio si aspettava e si sognava. L’ultima esperienza in questa categoria era stata abbastanza faticosa, con una retrocessione immediata e la consapevolezza della difficoltà e degli errori commessi. Si ripartiva quindi con grande entusiasmo e voglia di fare bene.

Ma subito si sono presentati i primi problemi, a partire da quelli di natura logistica. La prima interna con il Russi è addirittura cominciata con 45’ di ritardo per la mancanza dell’ambulanza, da qualche anno obbligatoria nelle partite di Eccellenza. Il direttore di gara non ha così voluto cominciare finché non si è trovata una soluzione che, grazie alla collaborazione di tanti, si è fortunatamente incontrata, consentendo di evitare la sconfitta a tavolino, una multa e la gestione di tutto il pubblico già presente sulle tribune.

Così spiega la situazione il presidente Francesco Cavalieri: "E’ stato un errore nostro – ammette –, la regola è cambiata negli anni e non ci abbiamo proprio pensato". Superato il primo ostacolo, seppur con qualche patema, è arrivato il momento del campo e anche da questo punto di vista sono emerse delle criticità. Sul rettangolo di gioco è infatti maturata una sconfitta, certo di misura, ma va considerato che gli avversari erano in inferiorità numerica.

E, una volta subito il gol, la reazione c’è stata a livello di possesso palla, ma l’incisività sotto porta è stata molto limitata, con un solo tiro nello specchio della porta, peraltro nel finale: "Dobbiamo crescere – commenta il presidente –. Conosciamo le difficoltà della categoria e al primo errore si paga pesantemente. Ho visto, del resto, un ottimo Russi, squadra solida e chiaramente esperta della categoria a tal punto che, anche quando i nostri avversari sono rimasti in inferiorità, non hanno fatto notare la differenza. Noi dobbiamo lavorare tanto e cercare di crescere".

Sulla possibilità di interventi all’organico, commenta così il massimo dirigente lagunare: "Non pensiamo a ulteriori cambiamenti, l’unica risposta che conosco è il lavoro".

Cinzia Boccaccini