Comacchiese vince contro Young Santarcangelo grazie a Noschese

Young Santarcangelo 0 Comacchiese 1

YOUNG SANTARCANGELO: Hysa, Canarecci (35’ st Guidi), Maioli, Rocchi, Zanni, Bianchi, Vukaj, Arduini (15’ st Drudi), Galassi (19’ st Bascioni), Sorrentino (48’ st Gessi), Fuchi (30’ st Cecconi). All.: Riccipetitoni

COMACCHIESE: Campi, Centonze, Ferri, Gordini, Temporin, Minieri, Taroni, Fregnani, Tavolieri (22’ st Gherlinzoni), Noschese, Marongiu (22’ st Angelini). All: Candeloro.

Arbitro: Arrigoni di Ravenna.

Rete: 43’ st Noschese

Note: espulso Cecconi al 48’ st; ammoniti Arduini, Zanni, Gordini, Noschese; spettatori 700 circa; recupero 1’ e 7’.

Un gol dell’intramontabile Noschese spinge avanti la Comecchiese e ferma lo Young Santarcangelo. Ai gialloblù di Santarcangelo rimane la consapevolezza di aver dato vita ad una grande stagione: è mancata solo solo la zampata finale.

Young subito avanti, al 1’ cross di Sorrentino e il colpo di testa di Arduini impegna severamente Campi. All’11’ Zanni prova il destro potente ma scuote solo l’esterno della rete, al 19’ su azione da angolo Hysa vola a togliere da sotto la traversa la palla deviata di testa da Fregnani. Poi per diversi minuti le due squadre non riescono a trovare gli spazi buoni per arrivare al tiro, nel finale di tempo la Comacchiese sfiora il vantaggio: Tavolieri di testa anticipa Hysa, ma la difesa gialloblù si salva, ribatte Marongiu e Maioli si fa trovare pronto alla nuova respinta.

Nella ripresa l’importanza della posta in palio si fa sentire e di occasioni da rete fino al 22’non si parla, poi Hysa non blocca il tiro non irrestibile di Fregnani per poi rimediare. Al 36’ Sorrentino prova il tiro di prima intenzione, ma la mira è troppo alta. Al 41’allo Young si presenta l’occasione per sbloccare, ma sulla presa insicura di Campi il tocco di Cecconi manca di forza. Dal gol sfiorato a quello incassato passano solo due minuti, al 43’ su un lunghissimo rilancio Michael Noschese si infila in mezzo ai centrali dello Young e con un tocco di precisione infila Hysa. Poi c’è tempo solo per il recupero, per le residue speranze gialloblù che poco alla volta si spengono, anche a causa dell’espulsione di Cecconi. La Comacchiese difende con le unghie e i denti la vittoria fino al triplice fischio dell’arbitro Arrigoni di Ravenna.

Roberto Daltri