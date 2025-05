Comacchiese vince il play off contro Valsetta Lagaro e si avvicina all'Eccellenza

comacchiese

2

valsetta lagaro

0

COMACCHIESE: Campi, Centonze, Ferri, Gordini, Temporin, Minieri, Taroni, Fregnani, Tavolieri (89’ Gherlinzoni), Noschese, Marongiu (67’ Angelini). A disp.: Farinelli, Vultaggio, Grassi, Grigatti, Felloni, Elshazly. Allenatore: Candeloro.

VALSETTA LAGARO: Crocco, Calegari (74’ Gentini), Vitali Gabriele, Ravaglia (74’ Serra), Simonazzi, Gabrielli, Innocenti, Lamma (55’ Ruggeri), Borghesi, Romeo (63’ Vitali Manuele), Sabbi. A disp.: Giuliani, Atzeni, Baietti, Badianji, Gabrielli. Allenatore: Cati.

Arbitro: Allkanjari sez. di Rimini.

Marcatori: 18’ Fregnani, 32’ Tavolieri.

Note: ammoniti Romeo, Vitali Gabriele, Innocenti, Marongiu, Tavolieri, Gordini.

Alla fine è la Comacchiese a festeggiare per un successo che permette ai lagunari di mettere un piede in Eccellenza, dal momento che si sono assicurati la precedenza in caso di ripescaggi. Poi mercoledì ci sarà il Sant’Arcangelo, ma intanto si fa festa. Pubblico delle grandissime occasioni al Raibosola per il play off tra la squadra di casa, giunta seconda in campionato a un punto dal Mesola salito in Eccellenza, e il Valsetta Lagaro terzo. Attenzione e controllo dela situazione sono le parole chiave per entrambe le compagini, vista la posta in gioco. La prima occasione è di marca rossoblu (7’) con colpo di testa sotto porta di Noschese che finisce però alto senza creare patemi a Crocco. Comacchiese in vantaggio al 18’ con un super gol di Fregnani, che in diagonale dalla distanza trova l’angolo opposto per la gioia dei tanti supporter lagunari, dai quali il numero 8 rossoblu corre subito a esultare.

La Comacchiese raddoppia al 32’ con una bella azione che lancia verso la porta avversaria Tavolieri, bravissimo a evitare il difensore avversario e a mettere la palla tra palo e portiere.

Al 42’ Valsetta pericoloso davanti a Campi, che con l’aiuto di un compagno riesce a respingere quasi sulla linea. Al 45’ rete annullata ai padroni di casa per fuorigioco, ma le proteste continuano anche al rientro negli spogliatoi. Gli ospiti rientrano in campo con un piglio diverso nella ripresa e creano non pochi grattacapi ai lagunari procurandosi diversi angoli, scheggiando la traversa e reclamando per un rigore non concesso. Il pericolo più concreto creato dal Valsetta arriva al 53’: cross di Borghesi da destra, in area si fa trovare pronto Sabbi, che ci prova in rovesciata e mette fuori di pochissimo. Pallino del gioco agli ospiti per lunghi tratti, ma all’87’ Tavolieri è lanciato verso la porta, il suo diagonale si spegne sull’esterno della rete, strozzando in gola il grido ai tifosi di casa. Al 4’ di recupero Noschese, stanchissimo, da solo davanti a Crocco gli tira dosso guadagnando un angolo che fa respirare i suoi. E al fischio finale esplodono i festeggiamenti.

Cinzia Boccaccini