Combinazione per la D. Vincere e sperare che il Terranuova non faccia lo stesso

Perché oggi sia Serie D, il Siena dovrà battere il Signa e il Terranuova Traiana, impegnato con l’Asta dovrà non vincere. Altrimenti la festa sarà rimandata, come nel caso in cui la squadra di Magrini e quella di Becattini centrassero lo stesso risultato. Se i bianconeri pareggiassero e il Terranuova perdesse, le bottiglie potrebbero essere tolte dal frigo. Per questo la Robur usa il condizionale. "Un piccolo pensiero al fatto che si possa chiudere tutto con cinque giornate d’anticipo c’è – ha detto l’attaccante Filippo Boccardi a Sienanews –. Per far sì che ciò si realizzi, però, occorre vincere; dunque, è fondamentale rimanere concentrati e pensare a mettere in campo quello che abbiamo provato in settimana. Il Signa è una delle squadre più attrezzate del girone e non dimentichiamo che non dipende solo da noi". Poi l’appello. "I tifosi sono stati fondamentali finora – ha spiegato il bianconero –. Sappiamo bene che hanno passato anni difficili e meritano di essere ripagati. Loro hanno bisogno di noi e noi di loro; quindi, più si è allo stadio e meglio è. Noi ragazzi e il mister non abbiamo dubitato un istante di non poter vincere e vogliamo condividere la promozione con i nostri sostenitori".