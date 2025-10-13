Come brilla la Pistoiese. Doppio Russo e Pinzauti. Tuttocuoio spazzato via

TUTTOCUOIO 0 PISTOIESE 3

TUTTOCUOIO (3-5-2): Testoni; Cicioni, Vecchio, Severi (33’ st Bardini); Sichi, Fino, Foresta (26’ st Del Rosso), Di Stefano (23’ st Perugi), Giorgetti; Massaro (21’ st Mangiaracina), Di Natale (17’ st Colferai). A disp. Ricco, Coppola, Renda, Berto. All. Firicano.

PISTOIESE (3-5-2): Giuliani; Costa Pisani, Gennari, Venturini (33’ st Polvani); Kharmoud, Alluci, Rossi (38’ st Boschetti), Campagna (18’ st Biagi), Pellegrino; Russo (33’ st Alagna), Pinzauti (25’ st Diallo). A disp. Arlanch, Maldonado, Bastianelli, Cuomo. All. Andreucci.

Arbitro: Tierno di Sala Consilina.

Reti: 26’ e 30’ st Russo, 14’ st Pinzauti.

Note: ammoniti Fino, Massaro, Foresta e Perugi.

La trasferta di Ponte a Egola va in archivio in bellezza per la Pistoiese, che sbanca 0-3 il Leporaia e torna a vincere in campionato dopo due pareggi consecutivi. Nel settimo turno di Serie D, contro il Tuttocuoio, gli arancioni sfoderano una prestazione di grande compattezza e solidità, scendendo in campo fin da subito con la necessaria grinta e cattiveria agonistica. La vittoria contro i neroverdi consente alla Pistoiese di guadagnare il secondo posto in classifica a svantaggio del Crema, caduto in casa, e di guadagnare due punti nei confronti del Lentigione capolista, ancora primo ma con un solo punto di vantaggio nei confronti dell’Olandesina.

La cronaca: pronti via e il match si accende a causa di un paio di interventi decisi dei giocatori neroverdi, subito ‘sedati’ dal direttore di gara - ottima la sua prova - che ammonisce capitan Fino dopo una manciata di minuti. I toni agonistici rimangono comunque elevati, ma mancano le occasioni pericolose. Al 23’ ci provano i locali che dopo una palla persa da Rossi vanno al tiro con Di Natale, ma Giuliani è bravissimo a opporsi con un grande riflesso. Dopo appena tre minuti ecco il vantaggio ospite: Pinzauti combina con Russo, il cui tiro d’esterno va a spegnersi in fondo al sacco, alle spalle di Testoni. La prima frazione si chiude quindi sullo 0-1.

Nella ripresa è ancora la Pistoiese a essere padrona del campo e al 15’ arriva anche lo 0-2 di Pinzauti, che con un tap-in sotto misura batte nuovamente il portiere di casa. Gli arancioni non abbassano il ritmo e alla mezz’ora calano il tris con Russo, che sfrutta un’incertezza di Testoni per firmare la personale doppietta e porre di fatto fine al match. Nel finale c’è una chance anche per Polvani, da poco entrato, che però non riesce a superare Testoni. Poco male, perché il triplice fischio suggella la vittoria dell’Olandesina, che esce dal campo tra gli applausi dei propri tifosi.

Michele Flori