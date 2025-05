Come nasce la Pistoiese di Andreucci. Difesa a quattro, opzioni rombo e tridente

Ripartire subito senza piangere sul latte versato doveva essere un imperativo per la Pistoiese che, a meno di una settimana di distanza dal termine della stagione, ha già ufficializzato il nuovo allenatore per la prossima stagione. Sarà Antonio Andreucci a guidare la squadra arancione in un campionato che dovrà vedere gli arancioni recitare un ruolo da protagonisti. L’obiettivo del diesse Taibi era quello di scegliere un profilo vincente e, curriculum alla mano, quello del tecnico lucchese è un identikit che calza a pennello con la volontà della proprietà arancione.

Andreucci, classe 1965, in carriera ha ottenuto tre promozioni dalla Serie D alla Serie C: due arrivate con la vittoria del campionato, nel 2020 alla guida del Campodarsego e nel 2024 con l’Union Clodiense Chioggia, l’altra tramite ripescaggio, nel 2017 con la Triestina. In passato il neo allenatore arancione ha anche vinto due volte l’Eccellenza (Real Vicenza 2012 e Campodarsego 2014), ottenendo anche trionfi nelle serie minori con l’Asola, squadra della provincia di Treviso, portata dalla Seconda Categoria fino a sfiorare la quarta serie. Un tecnico che ha fatto la gavetta, costruendo il proprio percorso mattoncino dopo mattoncino partendo dai bassifondi della piramide dilettantistica, e che ha nella cultura del lavoro una delle proprie prerogative.

A livello tattico, Andreucci ha nel 4-3-3 e nel 4-3-1-2 i due moduli più utilizzati. Il tridente lo si è visto spesso nei mesi scorsi di Serie C a Chioggia, mentre il centrocampo a rombo ha rappresentato la chiave di volta per vincere il campionato di Serie D col club veneto dodici mesi fa. Andreucci ha già avuto modo di studiare la rosa e di conoscerne punti di forza e debolezze. Sarà proprio attraverso le sue indicazioni che Massimo Taibi comincerà ad operare sul calciomercato per provare ad allestire la rosa più competitiva possibile. All’ombra del Melani ha inizio una nuova era.

Michele Flori