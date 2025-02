Come nel 2023. Chiesanuova, ancora un rinvio con l’Urbino

Il rinvio delle partite ad Urbino sta diventando una consuetudine per il Chiesanuova. È accaduto di nuovo domenica, con i biancorossi avanti 0-1 e quando la nebbia già fitta ad inizio gara (alta ma comunque è rarissimo trovarla alle 15), pian piano è scesa ed ha azzerato la visibilità dalla tribuna e soprattutto in mezzo al campo. Pertanto per un po’ di tempo il gruppo di Mobili avrà l’asterisco in classifica.

Era già accaduto. In appena 3 campionati di Eccellenza infatti è la seconda volta che il Chiesanuova è costretto a ri-sorbirsi la lunga trasferta in terra ducale. Nel 2023 la sfida fu posticipata già alla vigilia per le abbondanti piogge, poi nuovamente rinviata rispetto alla prima data del recupero causa neve e quando finalmente venne giocata, proprio sotto la neve, Mongiello la decise. Corsi e ricorsi perché due giorni fa il capitano, stavolta su rigore, stava tenendo in vantaggio i suoi.

Si riprenderà dal 35’ e dallo 0-1 dunque, forse già nel comunicato di domani conosceremo la data del recupero. Anche se mezzora è poco per fare valutazioni, il Chiesanuova era piaciuto, approcciando bene e desideroso di far capire di "aver appreso la lezione" dopo il ko col Tolentino.

Andrea Scoppa