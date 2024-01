Comitato regionale. Incontri con i protagonisti di squadre e società: così si può migliorare anche il calcio dilettantistico

Incontri formativi per migliorare il calcio anche a livello dilettantistico. E’ l’impegno messo in campo dal Comitato regionale della Figc ha reso noto ieri in una nota i suoi intenti: "Al fine di implementare i reciproci rapporti, migliorare la collaborazione, ma anche per la trattazione e la discussione dei vari aspetti sia regolamentari che organizzativi, il Comitato Regionale Marche ha organizzato degli incontri tra gli arbitri e le società, che potranno essere rappresentate dal presidente (o persona delegata), dal tecnico e dal capitano". Questa l’agenda degli appuntamenti, il primo: lunedì 15 gennaio alle ore 17.30 nel Salone delle Riunioni Figc di Ancona (via Schiavoni) appuntamento con i rappresentanti delle Società di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria; il secondo: lunedì 22 gennaio alle ore 17.30 nelle sedi di ogni Delegazione Provinciale, appuntamento con i rappresentanti delle Società di tutte le altre Categorie. Partecipare è necessario.

am.pi.