Comitato Uisp Empolese Valdelsa: Real Isola e Le Cerbaie ai quarti di finale

Saranno due le squadre del Comitato Uisp Empolese Valdelsa ai quarti di finale per il titolo regionale. Ma non i neo campioni del Vitolini. Come due stagioni fa, infatti, anche quest’anno i ragazzi di mister Tommaso Boschi si sono dovuti arrendere 1-0 al Signa 2007 (Prato) negli ottavi di finale. Il Signa adesso attende la vincente tra Palazzi (Comitato Etrusco Labronico) e Solve et Repete (Pistoia). Oltre a Le Cerbaie, qualificata senza giocare per la rinuncia dei campioni di Grosseto, è quindi il Real Isola l’altra rappresentante del Comitato di via Basilicata nei quarti.

Contro la Stella Azzurra di Arezzo,i vice campioni empolesi chiudono il primo tempo sotto di una rete, dopo aver fallito un’occasione clamorosa. Veemente, però, l’avvio di ripresa dei ragazzi di mister Martini, che al 54’ pareggiano con una conclusione dalla distanza di Nacci. Poco dopo la mezzora, arriva anche il sorpasso gialloblù a opera di Baronti, abile a risolvere una mischia susseguente a corner. Passano cinque minuti e il Real Isola si porta sul 3-1 con Merola, al termine di una bella azione in velocità, ma al 79’ gli aretini accorciano le distanze.

Neanche il tempo di gioire, però, che Guardini li ’castiga’ nuovamente ribadendo in rete una corta respinta del portiere per il definitivo 4-2. Nei quarti di finale (date da definire) Le Cerbaie affronteranno quindi l’Arenametato (Versilia), vicecampione regionale in carica e vincitrice 4-2 ai rigori sull’Atletico Montecalvoli (Valdera) dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Il Real Isola, invece, se la dovrà vedere contro il Ca Benzina (Arezzo), avanti a sua volta con i tiri dagli undici metri (4-2) contro il Buti Warriors (Valdera), dopo il pari a reti bianche all’80’.

Si.Ci.