Comunicato del club dopo le polemiche post-Livorno. Montevarchi contestato. La società dice basta

Si avvicina il derby minore del Valdarno per il Montevarchi che giocherà in anticipo sabato alle 14.30 allo stadio Del Buffa di Figline con i gialloblù dell’ex Brachi. Tengono ancora banco, però, le pesanti contestazioni verso società, staff tecnico e giocatori, piovute dagli spalti nelle ultime gare e anche domenica scorsa nella sfida proibitiva persa con il Livorno. Critiche ingenerose, vista la prova positiva degli aquilotti a prescindere dal risultato. Lo stesso Atos Rigucci le aveva stigmatizzate con amarezza, trovando ingiusto gettare la croce addosso a un gruppo di ragazzi giovanissimi, che danno il massimo delle loro possibilità e hanno ottenuto gli stessi punti delle prime otto giornate dell’andata pur avendo perso pedine importanti.

Ieri allora la dirigenza montevarchina (nella foto il presidente Angelo Livi) e è intervenuta su diversi aspetti, lanciando un messaggio chiaro a chi contesta, confermando, intanto, "che l’obiettivo primario è la permanenza in serie D, con l’inserimento graduale di giovani del vivaio nella rosa della prima squadra in ottica presente e futura". Poi il capitolo degli investimenti e la motivazione di un mercato d’inverno ridotto per numero di operazioni: l’intento è stato il risparmio di risorse "visti gli investimenti notevoli degli ultimi anni per formazione maggiore e settore giovanile", con il fiore all’occhiello rappresentato dalla realizzazione dell’Academy Center, un impianto all’avanguardia e utile all’intero movimento calcistico cittadino.

Insomma, il club valdarnese rivendica gli sforzi compiuti e ribadisce "che saranno onorati tutti gli impegni e le scadenze sino al termine del campionato ed oltre". Il momento è delicato, chiosa il Montevarchi, e sebbene la questione non sia mai stata in dubbio, viene rinnovata la totale e piena fiducia ai calciatori, all’allenatore e allo staff, anche alla luce delle recenti buone prestazioni.

Giustino Bonci