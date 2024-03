Con il Legnago. Pergolettese altra sconfitta. Ora diventa dura

Sconfitta esterna di misura della Pergolettese sul terreno del Legnago Salus. La formazione di mister Giovanni Mussa pur disputando una buona gara non è riuscita a portare a casa punti contro un avversario che ha messo in evidenza individualità di rilievo, su tutti il trequartista Giani autore di giocate di livello superiore.

Seconda battuta d’arresto consecutiva che manda definitivamente la Pergolettese in piena zona spareggi retrocessione visto anche i risultati delle dirette concorrenti alla salvezza diretta. Ora bisognerà resettare in fretta questo match per preparare bene la sfida terribile di sabato pomeriggio in programma al Voltini con fischio d’inizio alle ore 16,15. In campo la Pergolettese se la vedrà contro la capolista Mantova dove bisognerà assolutamente fare punti.

Raffaele Sisti