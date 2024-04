Con il pontevalleceppi. Branca, basta un punto ed è brindisi-salvezza

BRANCA

0

PONTEVALLECEPPI

0

BRANCA (3-5-2): Lapazio; Bontempi, Matarazzi, Lilli (20’st Roscini); Sorbelli (17’st Patrignani), Biagiotti (17’st Gatti), Benedetti, De Iuliis, Mangiaratti (29’st Soumahoro); E. Marchi, Fastellini (27’st Berettini). A disp.: Sergiacomi, Serelli, Masci, L. Marchi. All.: Lisarelli.

PONTEVALLECEPPI (3-5-2): Brachelente; Zaroli, Giuliacci, Ricci; Bazzarri (40’st Qirici), Dolcini (27’st Jemi), Bettiol, Paladino (36’st Carletti), Silvestri; Retini (13’st Urbanelli), Dragoni (13’st Covarelli). A disp.: Biscarini, Djonguoe, Stafisso. All.: Polverini.

Arbitro: Uccelli di Perugia

BRANCA – Bastava un punto al Branca per festeggiare la salvezza, al cospetto di un Pontevalleceppi già salvo ed un punto è stato. Reti bianche al Santa Barbara in una sfida che ha regalato poche emozioni come era anche immaginabile. Marchi in avvio di gara e Retini poi provano a scardinare lo 0-0 che alla fine porta il Branca al sestultimo posto con una lunghezza di vantaggio sul Città di Castello.