Conclusione del 6° Memorial Fabio Bresci: finali e premiazioni a Pontassieve

Squadre in campo stamani per la giornata conclusiva del 6° Memorial Fabio Bresci risevato agli Juniores Under 19 che vede la presenza di sei squadre ed organizzata dal Comitato Regionale Toscana della Lega Nazionale Dilettanti. Questo il programma delle finali odierne, a conclusione dei due triangolari della fase eliminatoria: alle 10 a Pelago giocano Audax Rufina-Pontassieve per il 5°/6° posto; a Rignano sempre alle 10 si affrontano Rappresentativa Toscana-Umbria per il 3°/4° posto; a Pontassieve con inizio alle ore 10,30 finalissima 1°/2° posto del 6° Memorial Fabio Bresci fra Rappresentativa Emilia Romagna-Rappresentativa Lazio. Seguiranno le premiazioni sul campo alla presenza di autorità sportive e istituzionali.

"Il 6° Memorial Bresci ha quest’anno un significato particolare - afferma il presidente del Comitato Toscana Figc-Lnd Paolo Mangini -. La manifestazione, oltre a voler onorare il ricordo indelebile di un grande presidente, attraverso l’entusiasmo dei ragazzi nel giocare a calcio ha indubbiamente il sapore della ripartenza. Dopo i gravi fatti causati dal maltempo a marzo, che hanno colpito questo territorio, il Comitato Toscana ha voluto dare un concreto segno di vicinanza non solo alle società colpite dall’alluvione, ma anche a tutta la Comunità ferita che saprà sicuramente rialzarsi".

F. Que.