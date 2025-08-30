Conference League. Bizzotto: "Spezzato il nostro sogno»

Con qualche rimpianto, ma a testa altissima, la Virtus saluta l’Europa. Più di qualche decisione arbitrale non esattamente favorevole ha contribuito a sbarrare la strada alla squadra di Acquaviva nella gara di ritorno dei playoff di Conference League contro gli islandesi del Breidablik (3-1 il finale, dopo il 2-1 dell’andata) che passano alla fase a gironi.

"Diciamo che ci sentiamo un po’ defraudati di un sogno che potevamo fare continuare un pochettino di più – le parole dell’allenatore della Virtus, Luigi Bizzotto – Generalmente non parlo degli arbitri e non mi piace, però ci avevano assicurato che era un arbitro di prima fascia e diciamo che ha avuto una serata negativa, diciamo così. C’erano anche degli osservatori che comunque credo si siano resi conto anche loro di che serata negativa è stata nei nostri confronti. Perché poi era una cosa a un certo punto quasi a senso unico".

Tutta la rabbia di mister Bizzotto e tutta quella della Virtus che saluta la Conference a un passo dal realizzare un grande sogno.