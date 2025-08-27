Conference League. Virtus, dopo De Rossi c’è Antonelli. Il pilota di F1: "Faccio il tifo per voi»

La Virtus mette in fila tifosi vip. Dopo l’in bocca al lupo del campione del mondo Daniele De Rossi, a strizzare l’occhio alla squadra di Luigi Bizzotto è il pilota Kimi Antonelli. Lui è di casa sul Titano e il suo sguardo sull’avventura della Virtus in Conference League è davvero attento. "Ci tenevo a farvi un saluto – dice Antonelli in un videomessaggio pubblicato sui social dal club di Acquaviva – e un grandissimo in bocca al lupo per il ritorno dei playoff di Conference League. Farò il tifo per voi, forza". Un pieno di entusiasmo per la squadra di Bizzotto che sul campo sta lavorando sugli ultimi dettagli. I fari del San Marino Stadium si accenderanno domani sera (calcio d’inizio alle 21) e gli avversari saranno ancora una volta gli islandesi del Breidablik. Che all’andata hanno dato del filo da torcere ai campioni di San Marino, battendoli di misura (2-1).

"I due minuti in cui l’arbitro aspettava di sapere se fosse fuorigioco o no sono stati da cardiopalma perché il risultato poteva essere forse un po’ troppo penalizzante – ricorda il presidente della Virtus, Pier Domenica Giulianelli ai microfoni della tv di Stato – Il 2-1 è un risultato non dico giocabile, però un pensierino si può fare. Il 3-1 poteva diventare molto più importante per loro e non per noi. Abbiamo in tasca tutto quello che ci serve per poter dire ce la giochiamo giovedì. Il risultato ci permette di fare un pensierino a giovedì prossimo. Sulla squadra in generale non sono contento, sono contentissimo. Sono stati 11 leoni dentro al campo, ma soprattutto anche quelli fuori dal campo, perché quando sono entrati hanno dato il loro contributo. Tutti quanti assolutamente sono encomiabili di quello che hanno fatto finora". L’entusiasmo del presidente è lo stesso del bomber Stefano Scappini. "Mancano altri 90 minuti dove dovremo vincere e dovremo provare a farlo – dice l’attaccante – senza fare tanti calcoli. Non abbiamo niente da perdere, ce la giocheremo fino alla fine. Oggi sì, sappiamo che loro essendo in clima campionato magari vanno forte e all’andata per questo ci hanno messo tanto in difficoltà. Nonostante questo siamo riusciti a ripartire due o tre volte, potevamo fare più di un gol anche noi, però l’obiettivo era di tenere aperto il risultato". Missione, quella, compiuta. Ora c’è il sogno da realizzare.