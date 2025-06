Conferma dello staff tecnico del Castellina in Chianti per la Seconda categoria

Conferma in blocco per lo staff del Castellina in Chianti, per il campionato di Seconda categoria. Nella società gialloverde, come componenti del team a livello tecnico, continueranno a lavorare l’allenatore Roberto Bocci, il suo vice Lorenzo Carboni, il preparatore atletico Giampaolo Biagi, la guida dei portieri Filippo Francini. Con loro, nel comparto sanitario, proseguirà nella sua opera il fisioterapista Luigi Guerrini.

Un percorso che va avanti, quindi, per gli addetti dell’équipe castellinese, in previsione delle scelte in materia di composizione dell’organico per il 2025-2026. A tale proposito, il direttore sportivo Simone Chiellini, rimasto lui stesso in forza all’organigramma del Castellina in Chianti, è attivo nell’individuare gli elementi chiave per il prossimo torneo. Una impostazione in materia di calciomercato che si annuncia diversa rispetto a dodici mesi or sono per il sodalizio, che cerca di affidarsi anche al contributo di calciatori di serie superiore. La linea da seguire, porta in direzione di trattative intelligenti e di una certa importanza per l’ambiente locale. Tutto nell’ottica di una stagione all’insegna della tranquillità nella posizione di classifica, dopo che nel 2024-2025 il Castellina in Chianti ha tagliato il traguardo della salvezza in pratica negli ultimi novanta minuti del girone E della Seconda categoria. Obiettivo principale del sodalizio, al momento, evitare certi patemi della graduatoria.

Saranno poi le prime dieci giornate, entro il mese di ottobre, a indicare con maggiore chiarezza il genere di percorso da affrontare ad opera del Castellina in Chianti in tutte le sue componenti, dalla dirigenza alla squadra e allo staff tecnico. Un impegno corale per consentire al Castellina in Chianti di vivere con serenità il cammino agonistico senza dover soffrire per mantenere la permanenza in categoria.

Paolo Bartalini