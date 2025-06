Confermati Borini e Missiroli. Un mix di tecnica e grinta

Il difensore Marco Borini e il centrocampista Nicola Missiroli vestiranno ancora la maglia del Faenza Calcio in Eccellenza. I due sono reduci da una stagione molto diversa. Borini, 34 anni, si è confermato elemento importante disputando ben 32 partite con un gol decisivo e dimostrando grande duttilità tattica nel ruolo di centrale ed esterno difensivo. Ha portato un patrimonio di tecnica, personalità, esperienza e carisma che ha dato solidità al gruppo. Ha dato prova di leadership in una squadra capace di risalire la corrente fino alla salvezza finale. "Il gruppo unito è stato il nostro valore aggiunto – conferma Borini – Anche quando la situazione sembrava compromessa, abbiamo avuto il merito di non mollare mai, di lavorare senza sosta in allenamento con intensità e volontà".

Per Nicola Missiroli, 27 anni tra un mese, centrocampista avanzato grintoso e tecnico, bravo con entrambi i piedi e nel gioco aereo, sarà la stagione della ripartenza dopo quella precedente condizionata dalla ricaduta dopo un precedente pesante infortunio, con sole 4 presenze all’attivo. Tutto l’opposto di quello che sperava al suo ritorno dopo un lungo periodo lontano per motivi di studio negli Stati Uniti e in Spagna. Designato a portare la fascia di capitano, l’ha ceduta al portiere Riccardo Ruffilli.

"Sono molto fiducioso, mi sento meglio – confessa Missiroli – Non sarà come prima dell’infortunio, ma lavoro giorno per giorno con l’obiettivo di cercare la miglior condizione possibile. Mi sto impegnando al massimo per essere pronto il giorno del raduno e dare una mano sul campo che sarà la prova finale. I riscontri sono buoni, il ginocchio risponde bene e ho sensazioni positive". Così mister Nicola Cavina: "La società è molto contenta di confermare questi giocatori. Li riteniamo molto importanti dal punto di vista tecnico e umano, quindi ideali per trasmettere la loro esperienza ai giocatori più giovani".