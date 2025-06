Conferme e nuovi arrivi nel calcio dilettantistico: Cittadella, Imolese e altre squadre in movimento

Arrivano due conferme in casa Cittadella, con i centrocampisti Simone Teresi (20 gare e un gol) e Lorenzo Manzotti (21 gettoni dal suo arrivo a dicembre dal Lentigione). Intanto fra le rivali dei biancazzurri in D l’Imolese ha scelto come allenatore Ivan Marcelo Potepan, argentino già tecnico di Huracan, Argentino Club, Coronel Aguirre, Psm Futbol e Tiro Federal Argentino, che in Italia ha guidato la Dozzese in Seconda e la Valsanterno in Promozione. Ufficiale, come già anticipato domenica, l’approdo di bomber Marco Guidone al Terre di Castelli, mentre da Mezzolara arriva la notizia che in maglia oronero potrebbe tornare il centrocampista Riccardo Ceccarelli (’97), coi bolognesi l’anno scorso ed ex Castelfranco, che a Castelvetro era arrivato nel 2019 restando per 5 stagioni con un mezzo una parentesi alla Colligiana. In Promozione altro colpo per il Montombraro che ha chiuso col centrocampista ’98 Riccardo Hinek, lo scorso anno a Persiceto dove ha realizzato 6 gol, dopo le stagioni al Felsina e Msp e già in Eccellenza con Vignolese e Sasso Marconi. Il Maranello aveva già confermato prima dei playoff mister Mirko Tosi, con lui l’intero staff composto dal preparatore dei portieri Campana e dal vice Papangelo. Della rosa che ha conquistato la promozione restano il portiere Khalfaoui, i difensori Orlandi, Seghizzi, Tognin e Guidetti, i centrocampisti Fontana e Restilli e gli attaccanti Schiavone, Baafi, Totaro e Ingrami, sono invece stati liberati Varieschi, Fantozzi (che si trasferisce nel Parmense), Cozzolino, Degli Esposti, Ferrari, Sammarco e Davide Annovi. In Prima la Pgs Smile dopo Iattici ha chiuso con la Sanmichelese anche per il difensore 2006 Riccardo Prandi. Nuovo innesto al Fiorano con l’attaccante esterno Faisal Darga (2003), proveniente proprio dallo Smile. Il Campogalliano ha chiuso con l’attaccante classe 2005 Alessio Messori che era al Ganaceto, confermati i difensori Zucchini, Di Sarno e Veronesi e l’attaccante Corradi. Altre conferme allo Junior Finale con il centrocampista Frigeri e la punta Gallerani.

Lutto. Il Lama piange Simone Salvatori, per tutti ’Penna’, fin da giovanissimo con i biancorossi come giocatore (300 presenze e 49 gol) e allenatore, conclusa con la vittoria del Campionato Interprovinciale Under 21 nel 2012.

d.s.