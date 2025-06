Conferme e nuovi arrivi nel Castelnuovo per la stagione 2025-2026

Dopo la scelta di Gigi Grassi come nuovo trainer, sono arrivate le prime conferme per la stagione 2025-2026: quelle di capitan Giacomo Cecchini, Amine El Hadoui e Niccolò Casci.

A livello di staff tecnico e dirigenziale, Antonio Nelli sarà ancora il direttore sportivo della prima squadra. Tra l’altro Nelli, in questi giorni, è stato premiato alla "Notte delle stelle 2025", manifestazione a cura dell’Almanacco del Calcio Toscano e di Tv Prato come miglior dirigente dell’Eccellenza: un meritato riconoscimento per tanti anni ricchi di soddisfazione nel River Pieve, prima e nel Castelnuovo, poi.

Simone Vanni è il nuovo direttore generale del settore giovanile e della Scuola calcio, in pratica di tutte le squadre del vivaio, dagli "Allievi" ai "Primi calci". Riccardo Biagioni, ex difensore gialloblu, è il direttore sportivo relativamente al settore giovanile. Riccardo Lupetti è entrato nella società andando ad affiancare il direttore generale Vanni ed il direttore sportivo Riccardo Biagioni in qualità di referente della parte sportiva della Scuola calcio. Andrea Venturi è il direttore sportivo della squadra "Juniores" che parteciperà al campionato regionale e della formazione Under 18.

Nuovo allenatore della "Juniores" regionale è Roberto Biagioni, ex portiere del Castelnuovo e allenatore con esperienza in diverse squadre a livello dilettanti. Allenatore della formazione Under 18 per la stagione 2025-2026 è Fabrizio Adami, tecnico di provata esperienza a livello giovanile.

Dino Magistrelli