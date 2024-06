Conferme e partenze. Galligani e Boccardi ancora con il Siena. Granado in uscita. Ci pensa l’Orvietana

Se l’attesa è per le prime notizie ufficiali, sulla Robur stagione 2024/2025, sembra certo che gran parte degli over che hanno vestito la maglia bianconera la passata stagione possano rimanere. Nel reparto offensivo, oltre a Galligani, proseguirà la sua avventura all’ombra della Torre del Mangia, Boccardi. Non dovrebbero invece rientrare nel progetto Ricciardo e Granado (nella foto). Il brasiliano, classe 1994, autore di 5 reti con la maglia del Siena, potrebbe comunque giocare in Serie D, la prossima stagione: sembra essere infatti finito nel mirino dell’Orvietana.

Dovrebbero continuare il loro percorso in bianconero anche Achy, Cavallari e Masini, oltre a Lollo e al capitano Bianchi e alle quote Morosi e Hagbe. La speranza è che la prossima settimana sia quella giusta per poter togliere il condizionale. L’idea della società è avere la rosa già al completo (o quasi) per l’inizio del ritiro, in programma, più o meno a fine luglio. La sede dovrebbe essere Castel Rigone, in Umbria.