Consandolo al tappeto con l’Osteria. Altra frenata per la squadra di Dirani

consandolo

1

Osteria grande

3

CONSANDOLO: Lesi, Castelli (72’ Baglietti), Gaiani, Brandolini, Liri, Trentini, Rimondi (87’ Bianconi), Giberti (72’ Merighi), Colino, Mazzoni (68’ Tufa), Badjie All. Dirani.

OSTERIA GRANDE: Leoni, Fantilli, Gabrielli, Stanzani (84’ Landi), Mazza, Zaganelli, Cavini (66’ Masoudi), Carboni, Spitz (66’Serra), Grazioso, Teglia. All. Melotti

Arbitro: Stano di Modena.

Marcatori: 2’pt Spitz, 8’pt Grazioso, 29’pt Colino, 65’ Carboni.

Dopo il tris rifilato alla Portuense nel turno precedente, l’Osteria Grande si appende alla cintura lo scalpo anche del Consandolo, che cade per la seconda volta consecutiva. Ospiti in vantaggio a freddo con Spitz. Su calcio d’angolo si accende una mischia, l’attaccante bolognese è il più lesto e mette in rete. Passano 6’ e l’Osteria Grande ipoteca il risultato: bello scambio in velocità tra Spitz e Grazioso, l’ex giocatore ramarro si presenta davanti al portiere e lo supera con un elegante pallonetto. Al 29’ il Consandolo accorcia le distanze con Colino, quinto gol stagionale. Il centravanti rossoblù riprende una corta respinta della difesa, tira prontamente, la palla colpisce il palo e finisce in rete. Nel secondo tempo i tentativi di raddrizzare la partita da parte della formazione argentana sbattono contro la difesa ospite. E al 65’ su una punizione dalla trequarti la palla staziona in area, in mischia, dopo una serie di carambole, Carboni di testa riesce a mettere in rete.

Franco Vanini