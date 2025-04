Consandolo domina il derby salvezza: Portuense sprofonda in zona retrocessione

consandolo

4

portuense

0

CONSANDOLO: Lesi, Frighi (30’st Hassan), Nicolasi (37’st Chahbouni), Brandolini, Bozzato, Trentini (35’st Rimondi), Liri, Giberti, Gentili, Colombani (10’st Nito), Colino (26’st Ambrosecchia). A disp: Kalogeropoulos, Bianconi, Rossi. All. Dirani.

PORTUENSE: Wangue, Dmytruck (1’st Schincaglia), Buriani, Sovrani, Gaiani, Di Domenico, Masu, Simeoni, Baglietti (30’st Biasini), Fantoni, Braghiroli. A disp: Cova, Izzo, Zappaterra, Omodela, Duò. All. Baiesi.

Arbitro: Alex Domeniconi di Faenza.

Marcatori: 16’pt Colombani, 25’pt Nicolasi, 32’pt Colino, 36’st Nito.

Il derby salvezza lo porta a casa il Consandolo, che ha dominato in lungo e in largo, con un risultato più che eloquente. La sesta sconfitta consecutiva sprofonda la Portuense in zona retrocessione diretta, sebbene resti un barlume di speranza, ma deve vincere e sperare in un passo falso altrui, mentre il Consandolo ha fatto un grosso passo in avanti in classifica e può sperare nei playout. La Portuense si è presentata rimaneggiata in difesa per l’indisponibilità dei centrali difensivi titolari Alberi e Sassoli, con il rientro di Gaiani, ex dei rossoblù.

Tanti ex nei padroni di casa: da Liri a Bianconi, da Nicolasi a Colombani. E’ stata una partita a senso unico. Già al 6’ i rossoblù potevano sbloccare il risultato con Colino, solo davanti al portiere gli calcia addosso. Al 16’ fa centro Colombani, dapprima si fa respingere la conclusione da Wangue, sulla ribattuta l’ex rossonero mette in rete. Al 32’ raddoppia Colino (nella foto), anticipa tutti e insacca con un una diagonale angolato.

La Portuense si fa vedere solo al 36’ con una punizione dello specialista Braghiroli, Lesi si salva con l’aiuto della traversa. Nel secondo tempo la Portuense è più intraprendente, mentre il Consandolo cerca di amministrare il largo vantaggio.

All’8’ incursione furibonda di Gaiani, davanti al portiere in uscita non inquadra la porta. La squadra di casa risponde con Colino, che in contropiede impegna Wangue con un tiro di controbalzo. Al 36’ il nuovo entrato Nito cala il poker: slalom di Gentili, dal fondo mette in mezzo, l’attaccante raccoglie di testa e insacca.

Franco Vanini