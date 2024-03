Consandolo e Casumaro in cerca di riscatto. Comacchiese al ’Raibosola’ col Felsina

Trasferta (ore 14.30) a Castelbolognese, in provincia di Ravenna, per il Mesola, che sta ritrovando la confidenza con il gol. "Siamo in ripresa rispetto al rendimento stentato di inizio anno – dice il presidente castellano Massimo Modena – siamo molto fiduciosi di allungare la striscia positiva, pur senza sottovalutare lo Sparta, squadra scomoda e in salute". Pensa positivo anche il direttore sportivo Edoardo Biondi: "Arriviamo da quattro risultati utili consecutivi e siamo reduci dalla vittoria di prestigio a spese della Valsanterno, una squadra fortissima. Contro la formazione imolese abbiamo disputato la miglior partita del 2024, non sarà facile ripetersi. All’andata ci siamo imposti di misura con lo Sparta, ha attraversato una fase complicata ma si sta riprendendo, trascinata dai gol di Battiloro, capocannoniere dello scorso campionato con 23 gol. Altro fattore che può incidere è il terreno di gioco: i campi pesanti condizionano una squadra tecnica come la nostra". Mister Salvagno lamenta una sola assenza ma importante, Pittaluga, l’uomo dell’ultimo passaggio. Scontro diretto in piena regola per il Casumaro, che riceve il Placci Bubano.

Ricordiamo che si gioca sul sintetico di Finale Emilia in quanto il "Merighi" ha problemi di drenaggio. "I romagnoli giocheranno con il coltello tra i denti – afferma Manuel Nardiello, l’allenatore – la posta in palio è alta per entrambe ma per il Placci vale di più, essendo staccata di sei lunghezze. Il problema maggiore è rappresentato dalle numerose assenze, a cominciare da Lazzarin, finito all’ospedale per una broncopolmonite, poi Bini e Vinci; Nicoli e Faggioli non sono al meglio, cominceranno dalla panchina".

Poi fa un ritratto della squadra avversaria: "E’ una squadra che si difende bene e riparte sfruttando le caratteristiche di Tumolo (ex Argentana) e Fagnocchi e sui calci piazzati i colpi di testa di Borini, ex Sanpaimola". Il Consandolo in settimana si è leccato le ferite, dopo la sconfitta nel derby con la Portuense, che ha comportato l’espulsione di Colino, Baglietti e mister Dirani, e proverà a ripartire ricevendo ad Argenta l’Atletico Castenaso, un brutto cliente, che precede i rossoblù di 6 punti. In casa anche la Comacchiese: al "Raibosola" Tedeschi e compagni se la vedranno con la matricola Felsina, diretta concorrente per i play off. I bolognesi precedono i lagunari di due punti e sono in grande spolvero, come dimostra il largo successo a spese dell’Anzolavino nel turno precedente.

Franco Vanini