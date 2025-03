Consiglio Federale. Criteri ripescaggi. La precedenza va all’Inter ‘due’

Il Consiglio Federale della Figc ha deliberato in merito ai criteri di ripescaggio in Serie C per la prossima stagione sportiva (2025/2026). La decisione è stata presa prima dell’Assemblea elettiva che ha poi portato alla conferma del presidente Gabriele Gravina.

In caso di vacanza di organico, l’ordine di precedenza per i ripescaggi sarà il seguente: eventuale nuova seconda squadra di Serie A (l’Inter sta già scaldando il motore), una società di Serie D e una società di Lega Pro.

Il Consiglio ha inoltre approvato i criteri e i termini per le eventuali riammissioni ai campionati di Serie A e B per le società retrocesse dalle medesime competizioni, nonché i criteri, i termini e le procedure per la determinazione della graduatoria delle eventuali seconde squadre che si candidassero alla integrazione dell’organico della terza categoria.

Lo scorso anno, per esempio, l’unico posto libero venne lasciato dall’Ancona, fallita, e venne ripescato il Milan Futuro, che aveva la precedenza rispetto alle altre squadre. Al momento in Serie C giocano anche le seconde squadre di Juventus e Atalanta.