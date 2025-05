Consiglio federale. Possibili novità nell’assetto della quarta serie

Potrebbero arrivare domani, giorno in cui si terrà il Consiglio federale, importanti novità sull’assetto della Serie D. A dare qualche anticipazione è stato Luigi Barbiero, coordinatore del Dipartimento interregionale della Lnd. "Non prevediamo di aumentare la quota della fideiussione, come ha fatto la C (in Lega Pro è stato raddoppiato l’importo per le garanzie fideiussorie, da 350mila a 700mila ndr). Abbiamo però deciso di introdurre controlli scadenzati e sanzioni, che in passato non c’erano. Era necessario intervenire" ha spiegato a messinasportiva. Caldo il tema dei play off che a oggi, in D servono solo a "stilare una graduatoria per i ripescaggi". "Lavoriamo da tempo su un’altra idea – le parole di Barbiero –, che proveremo a realizzare per il campionato successivo e non per quello ormai alle porte". L’’idea’ sarebbe passare da 9 a 8 gironi, con la nona promozione garantita dalla vittoria di un play off allargato. "Attendiamo di capire cosa farà la Lega Pro, soprattutto se verrà avviata una riforma. Abbiamo già preannunciato una proposta in assemblea di Lega, dobbiamo verificarne la fattibilità con le società. Qualora i play-off garantissero una promozione, la formula sarebbe differente e non basterebbero due vittorie".