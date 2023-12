Continua la risalita dei cremisi. Tolentino, blitz pesantissimo:. Frulla stende il Montegranaro

0

: Mallozzi, Foresi (5’st Merzoug), Ruggeri, Kukic (5’st Tinazzi), C. Tissone (5’st Zaffagnini), Capponi (27’st Mastrone), Lattanzi, F. Tissone, Tonuzi, Cicconetti (1’st Perpepaj), Rozzi. All. Marinelli.

TOLENTINO: Orsini, Tomassetti, Balbo, Di Lallo, Lanza, Bracciatelli (36’st Gabrielli), Santoro, Frulla, Garcia (23’st Cancelli), Borrelli, Moscati. All. Possanzini.

Arbitro: El Mouhsini.

Rete: 26’ Frulla.

Il Tolentino ingrana la quinta e vola a due sole lunghezze dal quinto posto. I cremisi espugnano Montegranaro grazie a un ottimo primo tempo in cui creano diverse occasioni, ma quella giusta è di Frulla. Nella ripresa il Montegranaro prova l’arrembaggio, ma il Tolentino si difende con ordine e non concede grossi spazi agli avversari. Mister Possanzini sceglie un offensivo 4-2-3-1 con Santoro, Borrelli e Garcia alle spalle di Moscati. Il Montegranaro risponde con un 4-3-1-2 davanti Tonuzi e Capponi vengono supportati da F. Tissone. Pronti via e la gara si fa subito accesa. Tonuzi ci prova prima con un bel diagonale, quindi con una battuta da distanza corta, ma il portiere ospite fa sempre buona guardia e salva i suoi. Il Tolentino spinge e dopo aver sfiorato la rete con un pallonetto di Santoro, trova il vantaggio grazie ad una perla di Frulla, che supera un avversario, entra in area e fa partire un tiro imprendibile per Mallozzi. I cremisi potrebbero anche raddoppiare, ma il tiro a botta sicura di Borrelli viene respinto dall’estremo di casa. Ad inizio ripresa il Montegranaro cambia subito quattro effettivi e prova a raggiungere il pareggio. I gialloblù spingono, ma non pungono con Orsini che non viene mai chiamato in causa, se non per la normale amministrazione. Gli ospiti controllano con ordine ed osano poco, dopo aver speso forse tanto nel primo tempo. Dopo cinque minuti di recupero è quindi il Tolentino a festeggiare l’ennesima vittoria: ora i cremisi sembrano aver trovato la strada giusta per arrivare in alto. Seconda sconfitta consecutiva invece per il Montegranaro, che viene raggiunto da Urbino e K-Sport al secondo posto.