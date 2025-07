Continuità tecnica per Club Milano e Sangiuliano City. Mentre in Eccellenza, il Legnano ritrova Corio e Pellini. La ’Cenerentola’ Leon si affida a mister Vullo

LEGNANO (Milano)Nuova stagione al via tra ambizioni di far bene e programmazione per una piazza storica come il Legnano, che per il prossimo campionato d’Eccellenza ha riconfermato mister Gianluca Porro e messo a segno già importanti colpi di mercato. "Sacrificio, orgoglio, passione e appartenenza assiema al saper costruire qualcosa di consolidato attorno a valori non solo tecnici, ma anche umani per puntare a obiettivi di concreto miglioramento": questo il manifesto filosofico-calcistico del tecnico lilla per la squadra che si radunerà il 4 agosto prima di partire in ritiro per Montecatini, con diversi volti nuovi e già qualche gradito ritorno come gli esperti centrocampisti Michael Corio e Stefano Pellini.

Sempre restando in provincia, ma salendo di categoria in serie D, nella vicina Pero, il Club Milano ha anch’esso riconfermato in panchina per la prossima stagione 2025/2026 il proprio allenatore, rinnovando piena fiducia a Giuseppe Scavo. Il Sangiuliano City si radunerà il 21 luglio e tre giorni dopo partirà in ritiro alla volta della Val Seriana. Anche il club gialloverde del direttore sportivo Vito Cera ha preferito programmare la nuova stagione calcistica secondo la linea della continuità tecnica, puntando sulla conduzione della formazione titolare da parte di mister Francesco Parravicini. Riconfermati nella propria rosa pure alcuni giocatori da cui ripartire con rinnovato slancio come Mario Cazzaniga, Niccolò Barzago, Andrea Tremolada, Fabio Varoli, Davide Libertazzi e Gabriele Premoli. Per quanto riguarda, invece, la limitrofa Monza e Brianza, la neopromossa Ac Leon ha deciso di affidare la guida della nuova squadra a Matteo Vullo. Il tecnico classe 1981 ex Crema, potrebbe utilizzare il 4-3-3 come sistema di gioco di riferimento per questa sua nuova avventura cui aggiungerà senza dubbio esperienza, passione ed entusiasmo indispensabili assieme alla visione tattica.

Luca Di Falco