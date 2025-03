Contro il Cenaia. Il Real Forte ko in casa. Addio ai sogni playoff

Real forte querceta

REAL FORTE QUERCETA: Luci, Nicolini, Fortunati, Vittorini, Tognarelli, Giubbolini, Pavlenko, Bracci, Panicucci, Stringara, Lucarelli M.. A disp.: Pastine, Frosina, Maurelli, Quercetani, Galli, Jendoubi, Innocenti, Mearini. All.: Nicola Lucchesi (Buglio squalificato).

CENAIA: Baglini, Solimano, Di Bella, Remorini, Signorini, Puleo, Papini, Marcon, Canessa, Neri, Apolloni. A disp.: Landucci, Calloni, Bartolini, Goretti, Gronchi, Pecchia, Ferretti, Puccini, Quilici. All.: Nicola Sena.

Arbitro: Magherini di Prato.

Marcatori: 21’ st Puleo, 35’ st Neri.

FORTE DEI MARMI – Il Real Forte Querceta alza bandiera bianca contro un Cenaia sempre più lanciato verso il secondo posto finale. Al ‘Necchi Balloni’ finisce 0-2 per i ragazzi di Nicola Sena, che torna per la prima volta a Forte dei Marmi dopo l’esonero di ottobre 2023 (al suo posto subentrò proprio Buglio) e conferma di essere uno degli allenatori più vincenti di questa categoria. Decidono le reti nella ripresa di Puleo e Neri, per un successo che proietta il Cenaia a quota 46 punti: secondo posto rafforzato e qualificazione ai playoff messa in cassaforte.

Per il Real Forte Querceta sfumano le possibilità di centrare un piazzamento nei playoff (anche se, parole di Buglio, l’obiettivo era e rimane la salvezza). Dopo il grande sforzo di gennaio e febbraio, con le cinque vittorie in sei gare che hanno di fatto tolto i versiliesi dalle zone pericolose della classifica, la squadra ha avuto un rallentamento fisiologico: un solo punto nelle ultime tre e addio sogni di alta classifica. Partita vivace ed equilibrata nel primo tempo, con ritmo alto e occasioni da entrambe le parti. È la ripresa a condannare il Real Forte Querceta: il Cenaia sale di tono e sblocca l’incontro a metà tempi sugli sviluppi di un calcio da fermo, con il guizzo di Puleo. "Purtroppo ancora una volta subiamo rete da palla inattiva" commenta amaro Nicola Lucchesi, sulla panchina del Real Forte Querceta al posto dello squalificato Buglio. I versiliesi accusano il colpo e il Cenaia ne approfitta trovando il raddoppio a dieci minuti dal termine con una classica ripartenza finalizzata da Neri.

Michele Nardini